Le Centre d'appels de l'Abitibi-Témiscamingue mieux outillé pour répartir les urgences

L'accréditation d'une durée de trois ans est remise par l'International Acadamies of Emergency Dispatch.

En 2013, on est venu faire l'achat du protocole d'incendie qui s'appelle le Fire Priority Dispatch System. Avec ce protocole, toutes les situations incendie sont adressées avec un questionnement standard pour chaque incident possible et ça nous donne la possibilité de donner des informations aux appelants en attendant l'arrivée des secours , explique Robert Fortin, directeur adjoint du CAUAT.

La façon de fonctionner ne change pas. Toutefois, la certification permettra d'avoir un instructeur certifié de la région, et non de l'extérieur, pour former les employés à la place.

On trouvait ça important de se faire accréditer et de pouvoir mettre le CAUAT sur la carte et de dire au monde, à la population et aux partenaires "Regardez, vous avez un centre d'excellence dans votre région" , dit-il. Robert Fortin indique que le Centre est à l'affût des besoins des autres municipalités du Québec.

Le Centre d'appels d'urgence de l'Abitibi-Témiscamingue couvre toutes les municipalités de la région, à l'exception de la Ville de Val-d'Or. Ses services sont également offerts dans l'ouest du territoire du Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James.

En avril, le Centre a aussi reçu une accréditation de deux ans de centre d'urgence 9-1-1 du ministère de la Sécurité publique.

Une journée au CAUAT

Dans une journée, les répartiteurs peuvent traiter des problèmes respiratoires, des accidents de voiture ou même des faux appels.

De réussir à localiser quelqu'un qui est au milieu du bois, qui ne sait pas où il est et que le GPS n'est pas bon, nous on doit poser une série de questions, essayer de trouver le chemin le plus rapide pour se rendre à lui. Si c'est carrossable pour lui ou non, si ce n'est pas carrossable nous il faut envoyer le Service incendie, l'équipe de sauvetage, les policiers, il faut affecter la cavalerie, si on veut , indique Benoit Lafontaine-Massicotte, répartiteur.

Benoit Lafontaine-Massicotte, répartiteur au CAUAT, traite autant des problèmes respiratoires, des accidents de voiture que des faux appels. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Robert Fortin explique qu'il faut d'abord déterminer quels services d'urgence envoyer. L'appel aux pompiers, policiers ou ambulanciers est fait par un collègue. Ce n'est pas parce qu'on est encore en ligne avec l'appelant qu'il ne se passe rien au niveau de l'envoi des premiers secours , soutient-il.

Une source de stress survient généralement avant l'appel au 9-1-1. Le conseil des répondants : rester calme et écouter les consignes du répartiteur.

Le Centre d'appels d'urgence de l'Abitibi-Témiscamingue emploie 23 personnes. Les répartiteurs répondent également pour le service de travaux publics de Rouyn-Noranda et de la municipalité de Rivière-Héva en dehors des heures d'ouverture.