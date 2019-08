Opération d’éradication de cannabis illégal au Centre-du-Québec

Une quinzaine de policiers de la Sûreté du Québec (SQ) et de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ont mené une opération d’éradication de cannabis illégal dans le Centre-du-Québec, jeudi avant-midi.

Plus de 900 plants de cannabis ont été saisis sur des propriétés du rang des Chênes, à Sainte-Eulalie, et du 4e rang, à Saint-Rosaire.

L’hélicoptère de la Sûreté du Québec et des Forces armées canadiennes (FAC) ont été mis à contribution, en plus de véhicules tout-terrain et des patrouilleurs du poste de Victoriaville.

C’est lors d’une patrouille des airs effectuée par l’hélicoptère des FAC que les plants illégaux ont été repérés dans des champs agricoles situés dans un secteur connu des policiers.

C’est un terrain qui est difficilement accessible, donc c’est pourquoi on a fait appel à l’hélicoptère des Forces armées canadiennes, pour permettre aux policiers d’embarquer dans l’hélicoptère, d’accéder au site, mais également permettre l’évacuation des plants avec des ballots Aurélie Guindon, porte-parole de la Sûreté du Québec

L’opération a été menée dans le cadre d’un programme qui cible les actions illégales liées au cannabis, de la production illégale à la contrebande de quartier.

Avec les informations de Maude Montembeault