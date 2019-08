Des producteurs forestiers incapables de livrer leur bois à l'usine

Autre conséquence de la pénurie de main-d'œuvre en Gaspésie : les producteurs forestiers ont de la difficulté à écouler leur bois faute de conducteurs de camions et d'opérateurs de machinerie lourde.

Les producteurs s'étaient engagés à acheminer 57 000 mètres cubes apparents de bois aux usines de Marsoui et de Grande-Vallée, avant le 30 avril dernier.

Il a cependant fallu attendre la fin juillet, trois mois plus tard, pour que le volume promis soit atteint. À Pointe-à-la-Croix, moins de la moitié du bois attendu a été acheminé à l'usine, même si le contrat venait à échéance à la fin avril.

Plusieurs producteurs ont peine à trouver des entrepreneurs pour couper et transporter leur bois. Une situation qui serait plus grave du côté nord de la Gaspésie selon le syndicat.

Le nombre d'entrepreneurs a diminué, dit le syndicat. Plusieurs d'entre eux, incapables de trouver des employés, se seraient débarrassés de leurs machineries payées à fort prix.

Ces machines-là coûtent cher, ça prend du monde dessus pour les rentabiliser. Et si tu n'as pas de rentabilité, ils n'ont pas le choix de vendre. Rémi Leblanc, vice-président, Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie

Impact chez GDS

Seulement 62 % du bois qui devait être acheminé dans les trois usines de Pointe-à-la-Croix, de Grande-Vallée et de Marsoui a été livré à temps, ce qui a occasionné des frais imprévus pour GDS.

L'entreprise GDS de Marsoui Photo : Radio-Canada

Par contre, aucune pénalité n'a été imposée au syndicat.

Normalement, on planifie nos approvisionnements un an d'avance, lorsqu'on a un manque à gagner à la dernière minute, ça nous oblige à peser un peu plus fort sur le crayon , explique Steve Leblanc, vice-président approvisionnement, Groupe GDS.

Impossible de savoir combien GDS a dû débourser de plus pour assurer le maintien de sa production.

Steve Leblanc refuse de jeter le blâme sur les producteurs forestiers gaspésiens puisque GDS souffre aussi des impacts de la pénurie de main-d'œuvre.

Par contre, les nouveaux contrats avec le syndicat ont été revus considérablement à la baisse. Le volume diminuera environ des deux tiers par rapport à l'an dernier.

Par exemple, pour Marsoui, le contrat passe de 40 000 mètres cubes apparents à 15 000 mètres cubes.