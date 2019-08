Apple devrait dévoiler le prochain iPhone le 10 septembre

Apple présente aussi un nouveau modèle de sa montre intelligente, l’Apple Watch, en même temps que l’iPhone chaque année depuis 2015.

Des rumeurs au sujet du prochain modèle d’iPhone persistent depuis plusieurs mois. Celles-ci indiquent qu’un successeur à l’iPhone XR, le modèle d’entrée de gamme introduit par Apple en 2018, devrait faire son entrée sur le marché cette année.

Des successeurs au téléphone haut de gamme d’Apple, l’iPhone XS, et à sa version grand format, l’iPhone XS Max, seraient également attendus. Ceux-ci devraient désormais porter la dénomination Pro . La caméra et les processeurs de ces téléphones devraient être grandement améliorés.

Ces nouveaux appareils seront présentés alors que les ventes d’iPhone ont diminué de façon importante. Apple a annoncé, à la fin de juillet, que ses ventes avaient glissé de 12 % au troisième trimestre de 2019.

L'iPhone a cédé une place dans le palmarès des ventes de téléphones intelligents cette année, tombant en quatrième position des ventes mondiales. Apple est à la remorque du géant coréen Samsung et des marques chinoises Huawei et Oppo à ce chapitre.

L’entreprise de Cupertino mise de plus en plus sur les services, comme sa plateforme d’écoute de musique en continu Apple Music et sa carte de crédit Apple Card, pour engranger des profits.