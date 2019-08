Vaccination obligatoire : les députés du N.-B. ne savent plus où trancher

À la suite de cette dernière journée de consultation publique concernant le projet de loi 39, les députés ne sont pas plus près d'une décision définitive dans ce dossier. Il est encore difficile de prévoir, à ce stade-ci, s'il obtiendra ou non l'appui des députés.

Cette semaine, de nombreux parents du Nouveau-Brunswick ont pris la parole afin d'adresser leurs inquiétudes aux députés, dont plusieurs avouent avoir été très émus par ces histoires.

Bruce Northrup, député conservateur et ancien ministre des Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick Photo : CBC

J'hésite à dire à mes voisins, mes amis, ce qu'ils doivent faire avec leurs enfants en ce qui a trait à la vaccination. Bruce Northrup, député conservateur de Sussex

Peu importe le parti, plusieurs députés se sont aussi dits indécis à la suite des consultations. Rick Desaulniers, député de l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, ne sait pas de quel côté pencher après avoir entendu des témoignages qu'il qualifie de troublants.

La présidente du comité parlementaire responsable de ces consultations publiques, Andrea Anderson-Mason, a résumé ces trois derniers jours comme étant des moments difficiles pour plusieurs, où se sont mélangées émotions et inquiétudes.

Ç'a été un peu de tout, ç'a été des émotions, ç'a été de la science. J'ai beaucoup apprécié le temps que les gens ont offert , confie Mme Anderson-Mason.

Des enfants étaient présents lors des consultations publiques sur le projet de loi 39. Photo : Radio-Canada

Certains députés avouent que ce n'est pas toujours clair et facile de déterminer ce qui est scientifique de ce qui ne l'est pas. Cathy Rogers, députée libérale pour Moncton-Sud, croit que les deux côtés sont appuyés par des faits scientifiques et qu'il est parfois difficile de démystifier le tout.

Pour d'autres cependant, la science doit avoir le dernier mot. C'est le cas notamment de Megan Mitton, députée verte de la région de Memramcook, qui insiste sur les faits apportés par la science pour le bienfait de la santé collective.

Il y a un consensus dans la communauté scientifique qui dit que les vaccins sont efficaces, sont sécuritaires. Megan Mitton, député Memramcook-Tantramar

Megan Mitton, députée du Parti vert. Photo : Radio-Canada

C'est tellement triste de voir des situations où on a des enfants malades, c'est vrai qu'on n'a pas vu les liens entre les vaccins et plusieurs de ces histoires. Il faut quand même regarder les faits scientifiques .

Même si durant ces audiences les intervenants ont fait référence aux recherches scientifiques à plusieurs reprises, le comité n'a jugé bon d'inviter qu'un seul expert en la matière, soit un immunologiste, pour répondre aux questions des députés.

Des députés divisés

Bruce Northrup s'est dit grandement ébranlé par les témoignages qu'il a entendus jeudi et se dit plus que jamais divisé. La vaccination obligatoire est pour lui une des questions les plus importantes qu'il aura eues a débattre durant sa carrière, dit-il.

J'ai été député pendant 13 ans et je dois dire que c'est la question la plus difficile que j'ai eue a débattre. Bruce Northrup, député conservateur de Sussex

Le projet de loi 39 est largement contesté par des protestants anti-vaccins. Photo : Radio-Canada

Un représentant de l'Association des pharmaciens du Nouveau-Brunswick, Brett Jackson, a réfuté de toute part les propos émis par ces parents, indiquant qu'il n'y a aucune preuve scientifique pour appuyer leur témoignage et prouver que les vaccins ont été la cause de problèmes de santé.

Les pharmaciens se disent pour la loi 39 et demandent au gouvernement d'agir en la matière.

Avec les renseignements de Michel Corriveau et de CBC