Une cure de jeunesse pour le hall du Cégep de Sept-Îles

Les travaux commenceront dès cet automne en vue d'être terminés pour le début de la session d'hiver.

La conseillère en information scolaire et communication du Cégep de Sept-Îles, Caroline Michaud, espère que ce changement simulera la vie étudiante et le sentiment d'appartenance des étudiants à leur établissement d'enseignement.

On s’est rendu compte que le hall était utilisé oui, mais pas à sa pleine capacité , indique Caroline Michaud. On s’est dit comment faire pour que les étudiants se sentent bien, aient des espaces pour eux, pour évoluer au cégep, pour y rester en dehors des heures de cours.

Le hall actuel, lors de la rentrée 2019, où l'on retrouve sur certaines colonnes le nouveau logo "Vivant Cégep de Sept-Îles". Photo : Gracieuseté du Cégep de Sept-Îles

On veut que les étudiants se réapproprient cet espace-la. Caroline Michaud, conseillère en information scolaire et communication du Cégep de Sept-Îles

Dans le futur hall, on trouvera notamment un nouveau café étudiant et des espaces de travail.

Le cégep a aussi dévoilé jeudi plusieurs autres changements : l'adoption d'une nouvelle image de marque, la restructuration de la vie étudiante, la mise en ligne d'un nouveau site web et d'une application spécifiquement dédiée à la vie étudiante.

L'application mobile du cégep de Sept-Îles offre de nombreuses informations sur la vie étudiante. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Caroline Michaud explique que ces mesures sont le fruit d'une réflexion pour contrer l'exode des jeunes hors de la région.

On regarde les statistiques peut-être depuis deux ou trois ans à ce niveau-là, admet Caroline Michaud. On ne se le cachera pas, il y a des étudiants de Port-Cartier, de Havre-Saint-Pierre qui choisissent un programme qui est offert au Cégep de Sept-Îles, mais dans un autre cégep. Donc, c’est ceux-là qu'on a questionnés. On a aussi questionné ceux qui sont ici actuellement. Donc ça nous a amené beaucoup de réponses et avec ça on a construit tout ce qu'on va présenter.

Le Cégep de Sept-Îles Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle

Le cégep a également sondé l'avis des étudiants étrangers, qui sont de plus en plus nombreux à Sept-Îles.