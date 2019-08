Bianca Andreescu passe au 3e tour des Internationaux des États-Unis

La Canadienne Bianca Andreescu l’a emporté 6-3 et 7-5 sur la Belge Kirsten Flipkens, jeudi, pour accéder au troisième tour des Internationaux de tennis des États-Unis.

La deuxième manche se dirigeait vers un bris d’égalité, mais Andreescu, 15e joueuse mondiale, a brisé Flipkens (110e) au moment où celle-ci servait pour revenir à 6-6.

La Canadienne de 19 ans a réussi six as et obtenu quatre bris de service. Elle n'en a concédé qu'un seul à sa rivale de 33 ans.

Andreescu, auteure de 27 coups gagnants contre 18 fautes directes, a eu besoin d'une heure 24 minutes pour éliminer Flipkens, une joueuse qui a déjà été classée 13e au monde.

La championne de la Coupe Rogers à Toronto aura comme prochaine adversaire la gagnante du match entre la Danoise et ex-numéro un mondiale Caroline Wozniacki (no 19) et l’Américaine Danielle Collins.

Osaka sans forcer

La tenante du titre, Naomi Osaka, qui avait éprouvé des difficultés à son match de premier tour, a démontré sa nette supériorité contre la Polonaise Magda Linette, 53e joueuse mondiale, qu'elle a éliminée en deux manches de 6-2 et 6-3.

Osaka, dont le titre de numéro un mondial est en jeu à Flushing Meadows, a mis deux fois moins de temps pour écarter Linette (1 h 11 min) qu'il lui en avait fallu au tour précédent (2 h 28 min) face à la Russe Anna Blinkova, qui lui avait pris une manche.

Au prochain tour, la Japonaise pourrait affronter la jeune prodige américaine Coco Gauff (140e à 15 ans) ou encore la Hongroise Timea Babos (112e).