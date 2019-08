Les enseignants à bout de ressources en Saskatchewan

À la veille de la rentrée scolaire, des centaines d’enseignants de Saskatoon se sont rassemblés en ville, mercredi, pour entendre les propositions du gouvernement en matière d’éducation. Une des enseignantes présentes à la réunion et qui travaille à l’école d’immersion Cardinal-Léger soulève que le manque de ressources humaines et éducatives constitue un lourd fardeau.

Mariève Émard enseigne depuis quatre ans dans la Ville des ponts. Elle dit adorer sa profession.

Toutefois, la Fransaskoise avoue que plusieurs aspects de son travail alourdissent sa tâche. La difficulté de recruter des enseignants francophones à son école ferait en sorte que le nombre d'élèves dans les salles de classe est trop important, explique-t-elle.

En plus, Mariève Émard souligne que le manque de ressources éducatives accessibles en français l’oblige à effectuer des heures supplémentaires.

Mariève Émard enseigne à l'École d'immersion Cardinal-Léger à Saskatoon. Photo : Radio-Canada

« Si je reçois par exemple des documents du gouvernement, parfois c'est en français et en anglais, mais ce n'est pas toujours le cas. [...] Ça veut dire que tu travailles des heures en plus et ça rentre dans ton temps personnel », note l’enseignante.

Comme Mariève Émard enseigne plusieurs matières à la fois, elle doit se résoudre à consulter d'autres ouvrages en ligne ou commander du matériel éducatif accessible ailleurs qu’en Saskatchewan.

Le consultant en communication de la Division scolaire catholique du Grand Saskatoon, Derrick Kunz, affirme qu'il s'agit d'une situation « commune » pour bon nombre d'enseignants dans le milieu scolaire.

Selon lui, il existe toujours un « écart » à cet effet, considérant que la Saskatchewan demeure une province « majoritairement anglophone ». Par conséquent, « pour 1000 ressources éducatives en anglais, il y en a peut-être 100 en français », spécifie-t-il.

Néanmoins, Derrick Kunz précise que les ressources éducatives en français demeurent à la disposition des enseignants au sein de la division scolaire.

Des enseignants surmenés

À l’approche de la rentrée scolaire, le gouvernement et l'opposition ont chacun publié les résultats de leur propre sondage qui dressent le portrait des défis du système d'éducation saskatchewanais.

Du côté de la province, le sondage révèle que la compétence des enseignants et la qualité de l'environnement d'apprentissage sont les deux principaux facteurs d'amélioration de l'enseignement cité par les élèves de la province.

Par contre, le sondage publié par l’opposition néo-démocrate soulève que de plus en plus d'enseignants ont des épisodes d'épuisement professionnel. D'après cette enquête d'opinion, 41 % des personnes interrogées admettent « avoir rarement ou jamais » suffisamment de soutien pour répondre aux besoins de leurs élèves.

Bien, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont sur des « stress leave ». Je trouve que c'est un gros problème dans notre profession. Mariève Émard, enseignante à l’école d’immersion Cardinal-Léger, à Saskatoon

Dans un rapport annexé au sondage du NPD, un membre du personnel scolaire révèle, sous couvert d'anonymat, que « les professeurs sont épuisés comme jamais. Tous les membres du personnel de l'école, qu'ils soient enseignants, personnel de soutien, etc. [...] veulent changer de carrière ou quitter la province ».

Le ministre de l’Éducation de la Saskatchewan, Gordon Wyant, affirme consulter régulièrement les enseignants pour prendre connaissance de leurs défis.

Le ministre de l'Éducation de la Saskatchewan, Gordon Wyant, dit vouloir donner la parole aux enseignants pour améliorer le système d'éducation. Photo : Radio-Canada

Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez régler en une nuit. On a besoin d'un plan concret. Gordan Wyant, ministre de l’Éducation de la Saskatchewan.

Le budget provincial en éducation, de 3,28 milliards de dollars, a connu une augmentation de 0,6 % par rapport l’an dernier.