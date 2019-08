Une nouvelle ressource pour les familles des femmes et filles autochtones disparues

Le Service de police du Grand Sudbury a dévoilé un nouvel outil pour faire le pont avec les communautés autochtones : un guide pour aider la famille de femmes et de filles autochtones disparues à se familiariser avec les services policiers.

La Trousse à outils et guide des ressources pour les femmes et les filles autochtones disparues s’inspire d’une initiative similaire du Service de police de Saskatoon, adaptée aux besoins de la région, explique le chef de police, Paul Pedersen.

Nous savons que les ressources disponibles à Saskatoon ou à Ottawa sont très différentes de celles dont nous disposons ici , affirme M. Pedersen. Ce guide est bel et bien construit dans notre région, pour les gens d’ici.

Paul Pedersen, chef du Service de police du Grand Sudbury Photo : Radio-Canada / Sophie Houle-Drapeau

La trousse décrit comment se déroule une enquête policière, fournit les coordonnées d’organismes communautaires qui peuvent offrir de l’appui aux familles des victimes et contient des exemples des formulaires qu’elles auront à remplir.

Le guide explique ce qui se passe lors d’une enquête policière et quel genre de question les policiers poseront , indique Shannon Agowissa, responsable l’Unité de liaison avec la communauté autochtone.

Parfois, au beau milieu d’une crise, les gens ne retiennent pas toute l’information qui leur est communiquée , ajoute-t-elle. Et parfois, les gens ont peur de poser des questions.

Avoir un formulaire que tu peux regarder, que tu peux relire autant que tu veux et que tu peux comprendre, ça aide vraiment , ajoute Page Chartrand, stagiaire à l’Unité de liaison.

Les guides seront distribués par les agents de police lors d'une enquête, lors d'événements communautaires comme des pow-wow ou dans des institutions postsecondaires, explique Mme Agowissa.

La trousse permettra aux gens de se familiariser avec les procédures policières. Photo : Radio-Canada

En voie vers la réconciliation

Le nouvel outil fait partie d’une stratégie de rapprochement à long terme avec les communautés autochtones.

Les personnes issues des Premières Nations n’ont pas toujours une relation de confiance avec les forces policières, admet le chef de police.

Des représentants d'organismes communautaires étaient présents à l'occasion du dévoilement. Photo : Radio-Canada / Sophie Houle-Drapeau

Souvent, elles sont réticentes à faire appel aux services policiers.

Avec cette stratégie, nous avons l’intention d’éliminer certains de ces obstacles , note-t-il.

Mme Chartrand abonde dans le même sens : Ça démontre que la relation entre le Service de police et la communauté autochtone évolue. Ça n’a pas toujours été la meilleure relation au monde, mais c’est un pas vers la réconciliation.

Un logo qui puise dans la tradition

La trousse a été conçue dans le cadre d’une initiative plus large, intitulée Regarder vers l’avenir pour élever l’esprit de nos femmes .

Le logo de l’initiative présente trois femmes et un aigle devant une fraise.

Page Chartrand, stagiaire à l’Unité de liaison avec la communauté autochtone Photo : Radio-Canada / Sophie Houle-Drapeau

Une fraise en se dit ode'imin en Anishinaabemowin , explique Page Chartrand, ce qui veut dire “baie du cœur”. Elle représente le cœur de la nation, le cœur de femmes, le cœur de la terre.