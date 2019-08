Les cinémas perdent l'accès aux films de la 20th Century Fox

Les cinémas canadiens affirment qu'ils perdent les droits de projection de films cultes, comme Die Hard et Maman, j'ai raté l'avion (Home Alone), après que Walt Disney Company ait englouti le catalogue de la compagnie 20th Century Fox.

Les exploitants de salles de cinéma de tout le pays, du géant du divertissement Cineplex Inc. aux petits cinémas indépendants, ont déclaré mercredi qu'ils ne peuvent plus projeter des films populaires des archives de Fox.

Les cinéastes indépendants craignent de perdre l'accès aux archives depuis que Disney a repris les actifs de divertissement de Fox plus tôt cette année, a déclaré Eric Veillette, directeur de la programmation du cinéma Revue à Toronto. Il a déclaré qu'un représentant de Disney a confirmé au cinéma qu'il ne pourra plus réserver les films du catalogue de la Fox.

C'est quelque chose que beaucoup d'exposants craignent depuis un certain temps, parce que Disney a l'habitude depuis longtemps de ne pas permettre que les films de ses catalogues d'archives soient projetés en salle. Eric Veillette

Ce n'est certainement jamais une bonne chose quand une entreprise possède trop de choses, ajoute Eric Veillette.

Il dit que Disney a longtemps tenu son catalogue fermé, ne permettant pas aux cinémas de projeter des classiques comme Pinocchio et Cendrillon ou des productions plus récentes de Touchstone Pictures qui appartient à Disney.

Disney limite depuis longtemps l'accès aux films dont il est propriétaire , a déclaré M. Veillette. Je n'ai jamais, jamais pu réserver de films de Disney , a-t-il martelé.

Une grosse gifle

Rachel Fox, programmatrice principale au Rio Theatre de Vancouver, s'est dite profondément préoccupée par la survie de son cinéma indépendant, qui présente des longs métrages en première diffusion et encourage également les amateurs de cinéma à interagir autour de films nostalgiques, comme Le monde selon Wayne (Wayne's World) et Un vrai schnock (The Jerk).

C'est tellement une grosse gifle , a déploré Rachel Fox, ajoutant que cette décision a paralysé le Rio Theatre parce qu'elle réduit considérablement le nombre de films rentables qu'il est en mesure de projeter.

Pour moi, en tant que personne qui a fait cela dans un lieu indépendant pour lequel nous nous sommes battus si durement pour survivre, c'est dévastateur , a-t-elle déclaré.

Une porte-parole de Disney, Julia Caslin, affirme qu'il n'y a pas eu de changement de politique de leur côté pour les salles de cinéma d'auteur, qui présentent généralement des films plus anciens.

Si le cinéma est un cinéma d'auteur, ils auront toujours leur accès habituel à la bibliothèque Fox (et Disney) par l'intermédiaire de notre département non théâtral , a déclaré Julia Caslin dans un communiqué.

Ce n'est pas le message que Rachel Fox dit avoir reçu au Rio Theatre. Elle rapporte qu'elle n'a pas été avisée d'un changement ni avisée que ses deux contacts habituels au sein de la 20th Century Fox avaient quitté la compagnie.

Cineplex dit qu'elle fait face à des problèmes similaires

Les théâtres indépendants canadiens ne sont pas les seuls à se sentir coincés par cette gigantesque fusion dans le milieu des médias et du divertissement au sud de la frontière.

Cineplex, qui présente une variété de films plus anciens à travers sa série de films d'auteur, connaît un problème similaire, selon la porte-parole Sarah Van Lange.

Elle a dit que Cineplex a plusieurs films de Fox prévus plus tard cette année, y compris Fight Club et Alien, mais qu'à l'avenir, ils ne pourront plus réserver de films des archives du studio.

Lorsque Fox a communiqué avec son nouveau contact à Disney cette semaine, elle a dit qu'on lui avait expliqué qu'il n'y avait qu'un seul film de la 20th Century Fox disponible pour réservation.

Le Rocky Horror Picture Show est toujours disponible pour les réservations, c'est le seul titre disponible , dit-elle.

Disney n'a pas répondu à des demandes de clarification supplémentaires.

La société a acquis Fox pour 71,3 milliards de dollars US en mars, prenant le contrôle d'un vaste catalogue qui comprend tout, des films muets à La Mélodie du bonheur, en passant par les superproductions comme Titanic.

Ce n'est certainement jamais une bonne chose quand une entreprise possède trop de choses , estime Eric Veillette.

Il considère que même si c'est dommage de perdre les la projection de gros films, il y a encore un large éventail de films issus d'autres studios parmi lesquels le cinéma Revue peut choisir.

Disney a accumulé du contenu au fur et à mesure que la concurrence s'intensifie dans le monde de la diffusion en continu sur Internet. La société prévoit de lancer Disney+, sa réponse à la concurrence de Netflix, Apple et Amazon, en novembre.

Avec les informations de CBC News