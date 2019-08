Un parc pour mettre en valeur l'histoire d'Hydro-Québec à Cadillac

Le parc de l'Énergie a officiellement été inauguré jeudi matin, un projet de 135 000 $ financé par Hydro-Québec et la Ville de Rouyn-Noranda.

Le parc est dominé par une ancienne turbine de la centrale Rapide-7, entourée par plusieurs panneaux d'interprétation.

Plus de 80 ans d'histoire

L'histoire d'Hydro-Québec en Abitibi-Témiscamingue commence en 1937.

Le gouvernement du Québec donne le mandat au Syndicat national de l'électricité de construire une centrale hydroélectrique sur la Rivière des Outaouais, entre Malartic et Cadillac.

C'est ainsi que naissent la centrale et le village de Rapide-7, où on retrouve alors une trentaine de maisons, une école, une église, un magasin général, un bureau de poste et un garage.

Le Parc de l'énergie rappelle l'histoire d'Hydro-Québec dans le secteur de Cadillac. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Quelques années plus tard, la demande en électricité des habitants de l'Abitibi-Témiscamingue dépasse déjà la capacité de production de la centrale.

Il faut dire qu'à cette époque, la région n'était pas connectée au réseau principal de distribution d'énergie, elle était donc presque entièrement autosuffisante.

Le gouvernement ordonne la construction d'une deuxième centrale sur la rivière des Outaouais. La construction de Rapide-2 commence en 1951. Elle sera inaugurée quatre ans plus tard, le 20 août 1955, en présence du premier ministre de l'époque Maurice Duplessis.

Des changements importants

À la fin des années 60, les centrales Rapide-7 et Rapide-2 sont de plus en plus automatisées. Il n'est donc plus nécessaire de maintenir autant de travailleurs sur place. Jusqu'à 1968, date de l'entrée en vigueur de la télécommande, une soixantaine de travailleurs habitaient le village de Rapide-7 et quelques dizaines d'autres le village de Rapide-2.

L'école de Rapide-2 ferme en 1969, marquant la fin du village.

Des panneaux placés dans le parc permettent d'en apprendre plus sur la centrale de Cadillac, entre autres. Elle a été la première centrale à turbine à gaz du Québec. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Pendant ce temps, la demande en énergie continue de croître en Abitibi-Témiscamingue, qui n'est toujours pas branchée sur le réseau principal.

En 1976, la centrale au gaz de Cadillac devient la première centrale à turbine à gaz mise en service au Québec. Elle est aussi la seule à utiliser des moteurs Rolls Royce.

La centrale changera de vocation quelques années plus tard, au moment où l'Abitibi-Témiscamingue est finalement connectée au reste du Québec au début des années 80, la centrale de Cadillac servira alors à stabiliser le réseau lors des périodes de consommation de pointe en hiver. Elle sera démantelée en 2014.