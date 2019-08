Inauguration du Diamant de Robert Lepage : « les gens de Québec vont se sentir chez eux »

Mais pas pour l’équipe et ses bénévoles qui parlent d’un espace magnifique.

Je crois que ce lieu aurait eu un impact sur la société n’importe où dans le monde, affirme la responsable des bénévoles pour les activités inaugurales, Mia Michaud, mais c’est à Québec qu’il sera installé.

Mia Michaud cumule de nombreuses années de travail dans l'industrie touristique. Elle a accepté de donner de son temps pour accompagner les bénévoles du Diamant. Photo : fournie par Le Diamant

Les bénévoles se préparent à accueillir les visiteurs pour les portes ouvertes ce week-end. Des activités qui affichent déjà complet.

Ensuite, le Diamant et son foyer seront ouverts à tous du mardi au dimanche de midi à 18 h. Les bénévoles agiront à titre de guide pour faire découvrir les lieux.

Mme Michaud estime que le théâtre est un endroit sublime dans lequel les gens sauront se reconnaître.

Il y a un sentiment de chaleur, ça a été conçu pour des humains. L’effet est similaire à celui de l’ouverture de la Maison symphonique de Montréal. Mia Michaud

En plus des ouvriers et de l’équipe du Diamant et d’Ex Machina, ils sont seulement 70 bénévoles à avoir vu les lieux avant le public, souligne Élisabeth Farinacci, la directrice de la mise en marché et des communications.

Et ce vendredi, dès 11 h, Le Diamant attend partenaires, médias et dignitaires pour dévoiler le rêve de Robert Lepage.

Vous souvenez-vous du projet sous-terrain?

C’était au début des années 2000. Le maire Jean-Paul L’Allier souhaite trouver une vocation au tunnel jamais construit, à la fin d’une bretelle abandonnée de l’autoroute Dufferin-Montmorency.

L’initiateur du projet et metteur en scène Robert Lepage visite cette caverne oubliée. Il explique dans une vidéo sur la page Facebook du Diamant que le projet était merveilleux, mais trop dispendieux.

Comme on dit au cinéma, l’argent n’était pas à l’écran. Robert Lepage

C’est donc en 2011 que le bâtiment de l’ancien YMCA est acheté et que le projet de créer un quartier des spectacles à place d'Youville prend de l’ampleur. Toujours sur Facebook, Lynda Beaulieu, soeur de Robert Lepage et présidente du Diamant, souligne que le maire Régis Labeaume a participé à l’idée, sachant que cet endroit avait un grand besoin d’être rénové.

Robert Lepage et Lynda Beaulieu à l'époque où le projet de construire Le Diamant à la place d'Youville est dans l'air. Photo : Facebook/Le Diamant/capture d'écran

Cette dernière souligne qu’en 15 ans, l’idée du Diamant a vu passer trois maires différents, quatre premiers ministres au Québec et deux au gouvernement fédéral.

Chaque fois, on repartait presque à zéro , admet-elle.

Le 30 août 2019 marque officiellement la concrétisation du rêve. La première représentation, elle, aura lieu le 7 septembre avec Les sept branches de la rivière Ota.

Une production qui a de l’histoire, puisqu'il s'agit du premier projet de Robert Lepage pour sa compagnie Ex Machina dans les années 90.

Et de l’histoire, il y a en aura dans le lieu de diffusion qu’est Le Diamant, promet Élisabeth Farinacci. L’histoire rejaillit de partout dans le bâtiment , dit-elle. Sa façade a d’ailleurs été conservée, dans un style Second Empire, et mise de l’avant par d'imposantes vitres.

La salle de diffusion au cours de la période de construction. Photo : Courtoisie / Elias Djemil

Ne reste plus maintenant qu’à y mettre les pieds pour vivre l’expérience.