Huit personnes arrêtées lors de descentes policières à Moncton et à Fredericton

Les descentes faites dans le cadre d'une opération policière mercredi dans trois résidences de Moncton et une de Fredericton ont mené à l'arrestation de huit personnes.

Quatre propriétés étaient ciblées par la GRCGendarmerie royale du Canada , a confirmé CBC, dont trois à Moncton : une sur la rue Dominion, une sur Donovan Terrace, une sur la rue Homestead. La quatrième a eu lieu à Douglas, près de Fredericton.

Jeudi après-midi, les autorités policières confirmaient que huit personnes avaient été arrêtées suite à cinq mandats de perquisition qui ont été exécutés dans ces résidences, qui étaient sous la mire des policiers.

Les policiers qui ont mené l'enquête ont saisi ce qui leur semble être de la méthamphétamine et de la cocaïne, en plus d'avoir confisqué de l'argent et de nombreuses armes à feu.

Ce sont cinq hommes et trois femmes qui ont été arrêtés à la suite de cette descente policière. Ils sont tous âgés de 17 ans à 49 ans.

De nombreux agents de la GRC étaient présents lors des descentes qui ont eu lieu à Moncton mercredi matin. Photo : Radio-Canada / Shane Magee

À part un homme de 26 ans, ils ont tous été libérés et quatre d'entre eux devront comparaître en cour. La date n'a pas encore été émise.

Jeudi matin, Jesse Todd Logue a comparu en cour provinciale de Moncton et il fait face a deux chefs d'accusation de possession de drogues dans le but d'en faire la vente ou le trafic. Il comparaîtra à nouveau en cour le 3 septembre prochain.

Ces mandats de perquisition font partie d'une enquête contre le trafic de drogues, qui a commencé au début de l'année 2019.