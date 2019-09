Énergie NB conclut un contrat en un temps record pour une technologie non éprouvée

Énergie NB a mis à peine six mois à négocier un contrat de plusieurs millions de dollars avec l’entreprise américaine Joi Scientific, dont la technologie n'est pas encore éprouvée.

C’est ce qui ressort de plus de 800 pages de documents obtenus par Radio-Canada en vertu de la Loi sur le droit à l’information. Des courriels entre Joi Scientific et Énergie NB démontrent que même des dirigeants de l’entreprise américaine ont remarqué l’empressement de leurs nouveaux partenaires canadiens à signer une entente en un temps record .

Joi Scientific est une jeune entreprise basée en Floride qui prétend avoir trouvé une façon rentable de produire de l’hydrogène à partir de l’eau de mer. L’entreprise affirme notamment que sa technologie nécessite une petite quantité d'énergie pour démarrer un processus chimique, produisant suffisamment d'hydrogène pour en générer beaucoup plus . L’entreprise garde toutefois secrets les détails de son procédé technologique.

Pour Énergie NB, cette nouvelle technologie, si elle fonctionne réellement, serait un véritable gros lot. Elle aimerait l’utiliser pour convertir sa centrale thermique de Belledune, dans la baie des Chaleurs. La centrale, alimentée au charbon, doit fermer en 2030.

Son intérêt se fait d’ailleurs sentir dès ses premiers échanges de courriel avec Joi Scientific.

Vous comprenez bien comment Énergie NB est favorablement positionnée pour développer les énergies du futur, écrit Gaëtan Thomas, le PDG d’Énergie NB, dans un courriel daté du mois de juin 2016. Nous pouvons devenir un “Energy Hub”, incluant l’hydrogène et un centre d’essai pour montrer votre technologie au monde entier. Nous sommes très excités d’explorer ces idées avec vous.

C’est un certain Norm qui a fait les présentations. Tout porte à croire qu’il s’agit de l’ancien ministre provincial des Finances, Norm Betts, qui a aussi siégé au conseil d’administration d’Énergie NB.

Un mois après avoir fait connaissance par courriel avec les dirigeants de Joi Scientific, Gaëtan Thomas et un autre cadre d’Énergie NB visitent les installations de l'entreprise en Floride. Durant les mois qui suivent, des représentants d’Énergie NB se rendent en Floride à plusieurs reprises. La facture pour ces voyages dépasse 100 000 $.

En novembre 2016, moins de six mois après les premiers contacts, Joi Scientific et Énergie NB signent un premier contrat. Gary Chaikin remercie les dirigeants de la société de la Couronne d’avoir signé une entente dans un temps record .

Joi Scientific est ravie d’avoir convaincu une compagnie d’électricité publique à s’intéresser à l’électricité produite par l’hydrogène. Pas surprenant puisque Énergie NB est l’un de ses seuls partenaires d’affaires.

Ce que vous et Énergie NB faites est visionnaire et mettra sans aucun doute Énergie NB sur la liste mondiale des endroits les plus innovants.

Gary Chaikin, Joi Scientific