Débat : des expertes analysent le langage non verbal des chefs

Lors du débat télévisé présenté mercredi soir, le chef du Nouveau Parti démocratique, Wab Kinew, paraissait le plus confiant, alors que le chef du Parti progressiste-conservateur essayait de cacher son agitation, estiment deux expertes en communication non verbale qui habitent à l’extérieur de la province.

Anne Sowden et Christine Gagnon, deux expertes en langage non verbal, ont suivi attentivement la gestuelle des chefs lors du débat, afin de tirer quelques observations.

Selon elles, le chef du NPD, Wab Kinew, paraissait plus assuré.

J’ai remarqué que Wab Kinew avait une gestualité très ferme. Ses gestes disaient : ''je suis relax, je suis calme et je sais de quoi je parle et je suis en paix avec ce que je dis'' , estime Anne Sowden, une conseillère en image de Toronto.

Anne Sowden croit que Wab Kinew était prêt pour ce débat, car il ne se fiait pas à ses notes, soulève-t-elle. Elle dit aussi avoir remarqué qu'il était très passionné lorsqu’il parlait de la création des centres d’injections supervisées.

[À ce moment-là], ses mains étaient placées sur son bureau, ce qui peut être lu comme : ''je m’engage à cette promesse et je crois en son importance [dans notre société]'' , explique-t-elle.

Par contre, Mme Sowden dit aussi avoir remarqué que M. Kinew paraissait moins persuasif lorsqu'il parlait des compressions dans le domaine de la santé. Il aurait dû utiliser ses mains pour mettre plus d'accent sur ses arguments .

Christine Gagnon, experte en synergologie à Montréal, croit également que Wab Kinew s'est présenté comme le plus confiant des chefs des quatre formations politiques. Elle dit avoir remarqué que le néo-démocrate se tenait debout solidement. Mais, selon elle, il a manqué de confiance lorsqu'il parlait de création d’emplois.

Brian Pallister, « peu patient »

La première impression que j’ai eue de M. Pallister, c’est qu’il s’est montré agité. Il regardait sans cesse dans ses notes. À un moment donné, ses mains étaient partout , analyse Anne Sowden en parlant du chef du Parti progressiste-conservateur, Brian Pallister.

Selon elle, Brian Pallister, qui a une longue expérience en politique et a dû recevoir de nombreux conseils en termes de communication non verbale, ne s'en est pas nécessairement servi. Il a décidé que ce n’était pas important et qu’il resterait intègre à lui-même , croit Anne Sowden.

Elle croit que Brian Pallister est beaucoup plus fort qu'il ne le laissait paraître. Il n’a pas haussé le ton. Mais il parlait beaucoup avec des faits et des statistiques, il voulait que ses faits et ses statistiques parlent d’eux-mêmes.

[Brian Pallister] est un politicien de la vieille époque. Anne Sowden, consultante en image

Les experts se mettent d’accord pour dire que Brian Pallister a semblé résolu à empêcher Wab Kinew de devenir le prochain premier ministre du Manitoba.

Christine Gagnon dit avoir trouvé M. Pallister agressif et peu patient avec le chef néo-démocrate.

On peut le remarquer avec ses mains : sa main gauche était toujours du côté de M. Kinew. Il voulait constamment interrompre M. Kinew.

Quant à Anne Sowden, elle dit avoir remarqué que le chef conservateur a été le plus impatient lorsqu'il a averti le chef du Parti libéral, Dougald Lamont, avec un sourire moqueur, de ne pas l’interrompre lorsqu’il parlait.

Comme pour dire : ''je parle. Comment oses-tu parler en même temps que moi?

Anne Sowden a aussi noté que Brian Pallister a, à maintes reprises, parlé en même temps que les autres chefs durant le débat. Il a créé ses propres règles , dit-elle.

Le chef du Parti libéral, « peu passionné »

[Dougald Lamont] ne paraissait pas réellement se passionner pour ce qu’il était en train de faire. Ce n’était pas le fonceur dans ce débat. Christine Gagnon, experte en synergologie

Pour sa part, Anne Sowden dit avoir eu une première impression peu convaincante du chef du Parti libéral, M. Lamont.

Il ne portait ni tailleur ni cravate. Il avait une posture très décontractée avec les pieds croisés, comme s'il ne prenait pas ce débat au sérieux , dit-elle.

De plus, son message n'était pas clair, croit Anne Sowden.

Un nouveau dans la course à chefferie

Pour Christine Gagnon, le chef du Parti vert, James Beddome, est apparu visiblement nouveau en politique.

Elle dit avoir constaté plusieurs lacunes dans son langage corporel.

Il n'était pas confiant lorsqu'il débattait sur plusieurs sujets. Il n’échangeait pas de regards avec ses interlocuteurs .

Il semblait avoir peur des autres, il regardait ses notes, et devant lui, mais jamais directement à la caméra. Il était dans ses pensées. Christine Gagnon, experte en synergologie

Christine Gagnon croit que M. Beddome semblait stressé lorsqu'il mettait sa main droite sur sa main gauche et bougeait ses épaules. Il paraissait selon elle plus confiant lorsque ses gestes étaient synchronisés.

Avec les informations de CBC.