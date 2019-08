Dorian pourrait devenir un ouragan de catégorie 4 avant de frapper la Floride

Dorian devrait se renforcer et devenir un ouragan de catégorie 4 dimanche, faisant planer une sérieuse menace sur la Floride, selon les plus récentes prévisions du Centre national des ouragans (NHC) américains.

Actuellement de catégorie 1 sur les cinq que compte l’échelle de Saffir-Simpson, l’ouragan pourrait charrier des vents de plus de 200 km/h dès dimanche, avant de frapper la côte est de l’État lundi.

Un ouragan d’une telle force peut causer des dommages catastrophiques , y compris à des maisons bien construites, déraciner la plupart des arbres et faire tomber les poteaux électriques sur son chemin.

Avant d’atteindre le Sunshine State, Dorian, qui est renforcé par les eaux chaudes de l’océan Atlantique, devrait déferler sur les Bahamas, en laissant dans son sillage de fortes pluies. Le sud-est de l'archipel et les îles Turks et Caicos pourraient être frappés dès vendredi.

Jeudi matin, l'oeil de Dorian se trouvait à 355 kilomètres au nord de Porto Rico et à 600 kilomètres à l'est des Bahamas. Il se déplaçait vers le nord-ouest à une vitesse de 20 km/h.

Tous les Floridiens devraient avoir préparé un plan. N'attendez pas que ça soit trop tard! , a prévenu le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, avant même les dernières prévisions du NHC.

Ayant en mémoire les graves dommages causés par d’autres ouragans majeurs au fil des années, dont Irma (2017), Wilma (2005) et Andrew (1992), les Floridiens se sont mis à affluer dans les supermarchés et les stations-service.

Vous devriez avoir suffisamment de réserves de nourriture, d'eau et de médicaments pour tenir sept jours. Ron DeSantis, gouverneur de la Floride

Soyez prêts et, s'il vous plaît, suivez les instructions de l'État et du gouvernement fédéral, ça sera un très gros ouragan, peut-être un des plus gros , a tweeté jeudi matin le président Donald Trump.