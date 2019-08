Méfaits sur des véhicules en Abitibi-Témiscamingue : ouvrez l'oeil, dit la SQ

Aux quatre coins de la région, des automobilistes ont constaté qu'un ou plusieurs boulons auraient été dévissés des roues de leur véhicule.

Les incidents, comme les témoignages de victimes, se multiplient depuis quelques jours. Les causes exactes de tous ces incidents ne sont toutefois pas identifiées et corroborées par la Sûreté du Québec.

Alexandra Beaulé, de Béarn, a craint le pire le 16 août dernier. Alors qu'elle conduisait avec ses deux enfants à bord, sa roue s'est mise à vibrer. Elle s'est arrêtée avant que la roue ne se détache.

Elle n'a pas porté plainte à la SQ, mais d'autres l'ont fait, comme le rapporte l'agent Hugues Beaulieu.

Effectivement, la Sûreté du Québec a reçu quelques plaintes et signalements au niveau des méfaits sur véhicule. Évidemment, on ouvre l'œil. C'est important pour la population de nous signaler des rôdeurs, s'ils voient des gens qui ont des comportements anormaux le soir et la nuit , confirme le porte-parole de la Sûreté du Québec.

Prévenir les problèmes d'origine mécanique

Des problèmes mécaniques pourraient aussi être en cause dans certains cas.

Chez Ok Pneus Écotone de Ville-Marie, on rappelle l'importance de bien faire resserrer ses boulons après chaque changement de pneus afin d'éviter la perte d'une roue.

Si tu as des roues de magnésium ou d'aluminium sur ton véhicule, tu dois revenir après 100-150 kilomètres faire resserrer les roues au moins une fois. C'est une norme dans l'industrie automobile , rappelle le copropriétaire, Jean-René Roberge.

La Sûreté du Québec recommande toutefois aux citoyens de vérifier leur véhicule avant d'y embarquer.