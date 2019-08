Le parc Découverte Nature de Coaticook se transformera en immense jeu interactif

L'ensemble du parc, bâtiments et espaces extérieurs inclus, seront transformés en immenses tableaux et feront parti d’un jeu de survie interactif et immersif où le visiteur devient le héros.

« L’objectif du jeu est de à réussir à créer le plus grand banc de poissons de l’une des quatre espèces élevées à la pisciculture. Pour y arriver, les visiteurs devront relever différents défis afin de minimiser les effets négatifs et surtout trouver des solutions à des problématiques comme le déboisement, l’introduction d’espèces envahissantes, la surpêche, les contaminants, la destruction des milieux et en rétablissant ainsi l’équilibre environnemental de l’espèce choisie », explique la directrice du parc, Caroline Sage.

Selon les promoteurs d'Acoatia, le projet serait « unique au Québec ».

Le projet est financé, en partie, par Ottawa. Québec, la Ville et la MRC de Coaticook ainsi que d'autres partenaires contribuent également à Acoatia.