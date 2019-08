L’alignement régulier des Saguenéens sera en action à Roberval

Les joueurs affronteront les Cataractes de Shawinigan pour ce match pré-saison.

C’est vraiment la seule chance de voir l’équipe des Saguenéens au complet avant le match d’ouverture le 4 octobre à Saguenay. Serge Proulx, directeur des opérations des Saguenéens

La partie se tient au profit de l’Association du hockey mineur de Roberval. C’est la deuxième fois en trois ans qu’une partie préparatoire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a lieu à cet endroit. En 2016, l’exercice avait permis d’amasser 6 000 $ pour les clubs de hockey locaux.

Des joueurs convoités

Par ailleurs, trois joueurs des Saguenéens ont reçu la confirmation de leur participation au camp des recrues du Canadien de Montréal, du 5 au 10 septembre. Il s’agit du gardien de but Alexis Shank et des attaquants Samuel Houde et Rafaël Harvey-Pinard.

Cinq autres joueurs de l’équipe participeront à des camps professionnels : Justin Ducharme avec les Ducks d’Anaheim, Louis Crevier avec le Lightning de Tampa Bay, Ethan Crossman avec les Hurricanes de la Caroline, Vladislav Kotkov et Artemi Kniazev avec les Sharks de San Jose.