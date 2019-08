Les résidents de Chatham-Kent se préparent à de nouvelles inondations

Des inondations le long de la promenade Erie Shore sont à nouveau attendues cet après-midi et ce soir à Chatham-Kent dans le Sud-Ouest de l’Ontario, où l’état d’urgence est toujours en vigueur.

L'Office de protection de la nature de la Lower Thames Valley (LTVCO) a annoncé jeudi matin que de nouveaux débordements sont à prévoir dans la journée en raison des vents qui pourraient souffler jusqu'à 65 km/h par endroits.

Selon l'agence environnementale, les vagues provenant du lac pourraient quant à elles atteindre jusqu’à 2 m de hauteur, occasionnant de sérieuses inondations similaires à celles du 27 [août].

Les résidents sont à nouveau sur le qui-vive et se préparent au pire.

Stéphanie Boudreau, une Québécoise qui a fait de Chatham-Kent sa résidence principale depuis cinq ans, a vu son sous-sol inondé cette semaine. Elle va rester dans sa maison pour surveiller les événements jeudi.

Je vais faire du télétravail pour être là si jamais il y a des dommages. Et puis j'ai des pompes de rechange et additionnelles; j'ai toujours ma génératrice qui va être prête pour m'aider. À part ça, y a pas grand-chose qu'on peut faire. C'est tellement incontrôlable quand ça arrive, qu'y a pas grand-chose qu'on peut faire sur le moment: c'est avant et après , explique-t-elle.

Mardi sa maison a été relativement épargnée, mais force est de constater que ce n'est pas le cas de toutes les maisons autour de chez elle.

Mes voisins, leur terrain c’est un désastre en ce moment. Ils font rien pour le réparer et le maintenir. La preuve, c’est que moi, mon mur est encore là, puis malgré de l’eau dans mon sous-sol, ma propriété est encore en bon état , constate-t-elle.

La situation devrait toutefois s'améliorer en fin de semaine avec un nouveau changement de la direction des vents et de leurs forces.

La promenade Érie Shore reste fermée à toute circulation, et les autorités soulignent qu'à l'exception des services municipaux et les résidents, il est déconseillé au public de se rendre dans le secteur.