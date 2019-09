Des aînés paient pour des soins que l'État peine à offrir

Bon nombre d'aînés qui habitent dans les résidences privées doivent payer pour obtenir des services à la carte. Alors que les listes d'attente s'allongent dans les CHSLD et que le nombre d'aînés âgés de 85 ans et plus est appelé à quadrupler d'ici 2066 dans la province, le système de l'utilisateur-payeur semble répondre à des besoins que l'État peine à combler.

35 $ pour recevoir un bain, 3 $ pour un brossage de dents et 9 $ pour obtenir de l'aide pour s'habiller. Ce ne sont que quelques exemples des prix demandés aux aînés dans certaines résidences privées chaque fois qu'ils souhaitent recevoir ces services.

Comme on ne l'offre pas nécessairement dans les soins à domicile, comme au niveau des CHSLD il manque de places, il y a des listes d'attente, malheureusement les gens se retrouvent en résidence et là, ils paient un fort prix pour des services , explique le directeur général de la Fédération de l'âge d'or du Québec (FADOQ), Danis Prud'homme.

Dans certains cas, le prix mensuel du loyer et des services peut s'élever à plusieurs milliers de dollars par mois.

On peut parler entre 2800$ et 4000$ par mois. Danis Prud-homme, directeur général de la FADOQ

Si on peut se le payer, c'est une chose, [...] mais une résidence privée n'est pas un CHSLD, la protection au niveau de la personne est moindre , explique M. Prud'homme.

En effet, puisque ces soins sont prodigués par des employés des résidences privées, l'État ne contrôle ni leur qualité ni les qualifications du personnel qui les donne.

Le directeur général de la Fédération de l'âge d'or du Québec, Danis Prud'homme Photo : Radio-Canada

Selon le président-directeur général du Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA), Yves Desjardins, les aînés peuvent cependant obtenir plusieurs soins en résidence via le système public.

L'aîné peut choisir son prestataire de services. Soit par la résidence, où là, il doit assumer les frais, mais il peut également être inscrit au maintien à domicile du CISSS et obtenir ces services-là gratuitement , précise M. Desjardins.

Toutefois, selon la FADOQFédération de l'âge d'or du Québec , l'attente peut être longue pour obtenir des services gratuits.

Souvent, et on a fait différents scénarios, les gens peuvent attendre jusqu'à six mois pour avoir certains services , dit M. Prud'homme. Il ajoute que dans plusieurs cas, et particulièrement en région, les services offerts ne correspondent pas nécessairement aux besoins réels des aînés.

Des tâches supplémentaires pour les employés?

La présidente du Conseil central du Bas-Saint-Laurent, Nancy Legendre, ajoute que les services à la carte alourdissent la tâche des employés.

L'employeur n'engage pas de personnel supplémentaire pour faire ces tâches-là et bien sûr, ça devient une surcharge pour les employés en place qui ne sont pas capables de prévoir, d'une journée à l'autre, quel sera le travail à effectuer , déplore-t-elle.

La présidente du Conseil central du Bas-Saint-Laurent, Nancy Legendre Photo : Radio-Canada / Simon Rail-Laplante

À l'instar des coroners qui ont enquêté sur la mort de trois personnes âgées dans une résidence de Gatineau, Mme Legendre croit que Québec doit être plus sévère en ce qui a trait aux normes pour exploiter une résidence pour aînés.

Elle considère que le gouvernement doit en faire plus pour s'assurer que tous les aînés aient accès aux services auxquels ils ont droit.

Il est insensé qu'on fasse un commerce de ces services-là. [...] Ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité de payer. Nancy Legendre, présidente de la CSN Bas-Saint-Laurent

La ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais, a refusé de nous accorder une entrevue sur le sujet. Elle a cependant annoncé en juin que son gouvernement allait revoir la réglementation des résidences privées pour aînés, mais cela ne semble pas dans les cartons de s'intéresser aux services à la carte.