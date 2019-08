Les parents qui ne font pas vacciner leurs enfants devront le déclarer

Ce programme est l'une des conséquences de l'épidémie de rougeole qui a touché au moins 30 personnes dans la province depuis le début de l’année.

En cas d’éclosion dans une école, les élèves non vaccinés devront rester à la maison pendant 21 jours, période au cours de laquelle apparaissent des symptômes tels que la fièvre et des éruptions cutanées après l’exposition au virus.

Une récente campagne a permis de vacciner gratuitement plus de 30 000 enfants d'âge scolaire entre les mois d'avril et juin, selon le ministre de l'Éducation, Rob Fleming.

Le ministre de la Santé, Adrian Dix, craint que le nombre de cas de rougeoles continue de s'accroître. Toutefois, il se réjouit des résultats de la campagne d’information publique menée par le gouvernement au sujet de la rougeole et de la vaccination.

Qu'est-ce que la rougeole?

Les symptômes de la maladie, qui avait été éradiquée au Canada en 1998, comprennent de la fièvre, une toux, un nez qui coule et une éruption cutanée qui débute sur le visage et se propage à la poitrine.

Deux doses distinctes du vaccin antirougeoleux, antiourlien et antirubéoleux (ROR) sont nécessaires pour assurer une immunité contre la maladie aéroportée hautement contagieuse : la première dose à 12 mois et la seconde, habituellement entre 4 et 6 ans.