Ottawa accorde 1 million $ à un projet d’hospice dans le sud-est du Nouveau-Brunswick

Le gouvernement du Canada accorde 1 million de dollars à la campagne de financement de l’hospice. C’est un engagement important pour la ministre de la Santé, Ginette Petitpas Taylor.

C’est sûr que nous voulons nous assurer que les Canadiens vont avoir un endroit à passer leurs derniers jours en confort et en dignité. Si on regarde la région du sud-est de la province, nous n’avons aucun service de ce genre qui est disponible sauf à l’hôpital, qui offre un très bon service. Mais, effectivement, il y a souvent des gens qui ne veulent pas passer leurs derniers jours dans l’hôpital. Offrir un service de ce genre dans la communauté est essentiel , affirme la ministre Petitpas Taylor.

Le gouvernement provincial de Blaine Higgs avait promis en juin de verser 1 million de dollars au projet si le fédéral faisait de même.

Hospice sud-est Nouveau-Brunswick cherche à recueillir au total 5 millions de dollars. Il lui reste donc à recueillir environ 3 millions de dollars. Le groupe a déjà reçu des dons et des promesses de dons.

La coprésidente de la campagne de financement, la Dre Janice Cormier n’a pas précisé le montant total recueilli jusqu’à présent, mais elle est convaincue que l’objectif sera atteint.

Évidemment, on est très, très content. [..] On part avec 2 millions déjà sur notre campagne de 5 millions. Alors, c’est un bon tremplin et ça s’annonce très bien , souligne la Dre Cormier.

La construction est prévue pour avril 2020 et l’ouverture pour automne de la même année.

Cette première maison de soins palliatifs qui va desservir les comtés de Kent, Westmorland et Albert aura pignon sur rue à Moncton, dans le quartier de Lewisville. L’établissement comptera dix lits et offrira ses services dans les deux langues officielles.

Il s’agira du quatrième hospice dans la province.

Avec les renseignements de Wildinette Paul