Apple fournira ses pièces aux réparateurs indépendants

Apple a lancé, jeudi aux États-Unis, un programme qui permettra aux réparateurs indépendants de téléphones intelligents d’acheter des pièces, des outils et des guides de réparation officiels directement de l’entreprise. L'initiative sera bientôt déployée dans d’autres pays.

C’est une annonce qui est attendue depuis longtemps par les fidèles de la marque à la pomme. Jusqu’à présent, les seuls endroits où il était possible de faire réparer son iPhone avec des pièces officielles étaient les magasins Apple et les rares fournisseurs de services autorisés tels que les magasins Best Buy.

Apple soutient que cette initiative allégera la forte demande qu’ont l’entreprise et ses partenaires pour des réparations.

Apporter son iPhone chez des réparateurs indépendants peut donner des résultats mitigés. Par exemple, on apprenait il y a quelques semaines que la fonctionnalité de vérification de l’état de santé de la batterie était désactivée sur les iPhone XS et XS Max dont la pile n’avait pas été remplacée par la firme de Cupertino elle-même.

Les boutiques indépendantes pourront adhérer à ce programme de réparation, mais devront suivre une formation de 40 heures offerte par Apple pour y avoir accès.

Apple décourage depuis longtemps sa clientèle de faire affaire avec des réparateurs tiers, chose qui rend cette annonce d’autant plus surprenante. L’entreprise a entre autres fait campagne activement contre des projets de loi américains qui allaient forcer les fabricants d’appareils à rendre accessibles des pièces de rechange et des manuels de réparation.