Du 29 août au 2 septembre, le Festival de montgolfières de Gatineau (FMG) offrira des spectacles qui se chevaucheront sur deux scènes.

Accompagnée par le consultant et directeur général sortant du Festival d’été de Québec, Daniel Gélinas, l’équipe de l'événement a revu le positionnement des scènes, dont les structures sont également plus hautes, cette année. Si le terrain devant les planches était auparavant accidenté ou étroit, les nouveaux emplacements permettent maintenant à plus de gens de voir et d’entendre les artistes.

La scène Hydro-Québec, plus petite que celle du Casino du Lac-Leamy, pouvait regrouper de 3000 à 4000 spectateurs dans les dernières années. Désormais, jusqu’à 12 000 personnes pourront se masser devant celle qui accueille notamment cette année le gala d’humour du jeudi soir.

Tous ces changements permettent de proposer, sur deux scènes, quatre spectacles complets par soir. L'horaire prévoit des croisements : Daniel Bélanger, par exemple, se retrouvera inévitablement sur scène en même temps - et à quelques mètres - de la formation Nickelback, vendredi soir.

La directrice générale du FMG, Sandra Cloutier, s’attend ainsi à ce qu’il y ait des ajustements à faire au niveau de la qualité sonore des spectacles.

Le positionnement est réfléchi et a été analysé. [...] La qualité sonore, normalement, devrait être parfaite , affirme Mme Cloutier.

Cette dernière précise du même souffle que le son voyage toutefois différemment avec un plafond de nuages, l’humidité, le sens des vents et même le nombre de personnes se trouvant devant la scène.

On ne peut pas faire de grands changements comme ça en croyant que tout va être parfait. Il va falloir ajuster des petits trucs l’année prochaine, puis c’est correct comme ça. Sandra Cloutier, directrice générale du Festival de montgolfières de Gatineau

Il est donc difficile de prévoir les écueils avant que l’événement commence. Peut-être qu’un soir ce sera parfait, puis un autre soir, on va faire : '' Hum, ça ne l’était pas tant que ça ''. Puis on va se réajuster , mentionne-t-elle.

Pour tous les publics

La directrice générale du FMG rappelle que des aires sont prévues pour apporter des chaises pliantes devant les deux scènes principales.

On a voulu créer un environnement propice pour que les gens puissent passer un moment de qualité avec leurs enfants et avec leurs parents. C’est multigénérationnel , ajoute Sandra Cloutier.

Attirer plus de visiteurs et diversifier les publics sont deux objectifs de ce 32e Festival de montgolfières de Gatineau. Les gens demandaient un renouvellement, on leur offre un premier pas , fait valoir la directrice générale de l'événement.

Elle ajoute avoir déjà constaté une augmentation d’environ 30 % du nombre de laissez-passer vendus en prévente et s’attend à une hausse de l’achalandage cette année.

POUR Y ALLER

32e Festival de montgolfières de Gatineau

Parc de la Baie

Du 29 août au 2 septembre

Avec les informations de Mélanye Boissonneault