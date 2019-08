Let's Rock : le premier vidéoclip du groupe Track of Rock de Shippagan

Le vidéoclip Let’s Rock est une collaboration entre le groupe Track of Rock, de Shippagan, et une demi-douzaine de jeunes de 11 à 15 ans qui ont participé à un camp de vidéo au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) cet été.

Chris LeBlanc, coordonnateur de la formation au CCNB, a réuni les deux groupes de jeunes après avoir vu Track of Rock en spectacle.

Quand j’ai vu ce groupe là, je me suis dit qu’on pouvait combiner le band et mon atelier vidéo

Dès la première journée de formation, les apprentis-cinéastes ont rencontré les membres de Track of Rock pour choisir une chanson et tenir une session de remue-méninges.

Quand on devait créer la vidéo et donner des idées, tout le monde pouvait donner son grain de sel , explique Sarah-Gabrielle Blanchard, l’une des participantes au camp d’été.

En discutant des thèmes et des paroles, les jeunes ont eu l’idée de tourner le vidéoclip dans une foire.

Le parc d’attractions Campbell Amusement, de passage en ville pour le Festival des pêches et de l’aquaculture de Shippagan, a accepté de leur donner accès à toutes ses infrastructures pour le tournage .

Le résultat final est le fruit de deux jours de tournage et d’une journée intensive de montage.

Produire un vidéoclip en si peu de temps, c’est un défi même pour des professionnels, souligne Chris LeBlanc.

Certaines scènes doivent être répétées à maintes reprises avant d’obtenir l’image désirée, ce qui ralentit le processus.

Quand on tournait, c’était un peu long. On devait faire les scènes plusieurs fois, il fallait toujours porter les mêmes vêtements, et faire les mêmes affaires. Après un certain temps ça devient long.

Sarah-Gabrielle Blanchard, participante à la formation vidéo