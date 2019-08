Réactions positives au déplacement de la gare de triage de Nantes

Le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, en a fait l'annonce mercredi en fin de journée.

Ce changement fera en sorte que les convois éviteront la pente abrupte où s'est produit le déraillement de 2013.

Le fait que le triage se fasse au plus bas niveau, soit dans le parc industriel, ça va clairement minimiser les risques et améliorer la sécurité. Au niveau de l'acceptabilité sociale du projet de voie de contournement, ça va faire une belle différence. Il y avait un grand consensus autour de la gare de triage. C'est une bonne nouvelle , croit la mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin.

Ça va améliorer les opérations pour nos entreprises. Il y a un potentiel de développement économique très intéressant aussi. Julie Morin, mairesse de Lac-Mégantic

Des membres de la Coalition des citoyens et des organismes engagés pour la sécurité ferroviaire abondent dans le même sens, mais avec certaines réserves. La ville de Lac-Mégantic était en bas d'une des pires pentes au Canada. C'était illogique qu'il y ait du triage en haut d'une pente menaçante pour les gens de Lac-Mégantic. On est satisfait, mais on attend l'annonce officielle et les crédits qui s'y joignent pour concrétiser le projet , dit Gilbert Carette.

Le projet de voie de contournement est évalué à 133 millions de dollars. Les travaux devraient commencer en 2020.