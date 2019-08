Les contraceptifs oraux pourraient augmenter les risques de dépression

Dans une enquête menée auprès de plus de 1200 femmes, les chercheurs ont découvert que les femmes qui avaient utilisé la pilule anticonceptionnelle dans leur adolescence avaient jusqu'à trois fois plus de risque de souffrir de dépression clinique que les femmes qui ne l’avaient jamais utilisée.

La chercheuse postdoctorale au département de psychologie de l'Université de la Colombie-Britannique et auteure principale de l'étude, Christine Anderl, croit que ces résultats démontrent à quel point il reste beaucoup de choses à apprendre sur les effets à long terme de la contraception hormonale.

Il est très important que les femmes aient un accès sûr et efficace à la planification des naissances, qui est un droit universel, dit-elle. Le seul problème est qu'on ne connaît toujours pas les effets secondaires potentiels.

Elle note que les femmes sont deux fois plus susceptibles que les hommes de développer une dépression à un moment de leur vie.

Ailleurs sur le web : L'étude sur les effets des contraceptifs oraux à l'adolescence (Nouvelle fenêtre) [en anglais seulement]

Plus de recherches nécessaires

Les chercheurs recrutent actuellement des filles âgées de 13 à 15 ans pour une étude qui permettrait de mesurer leurs niveaux d'hormones et d'évaluer leur bien-être émotionnel sur trois ans. Photo : iStock

Selon l'étude publiée mercredi dans le Journal of Child Psychology and Psychiatry, la corrélation entre l'utilisation de la planification des naissances et la dépression était constante même après que les chercheurs eurent contrôlé d'autres facteurs tels que l'âge au premier rapport sexuel, l'âge à la première période, le statut socio-économique, les antécédents de tabagisme et les grossesses antérieures.

Cependant, les données qu'ils ont utilisées ne montraient pas s'il y avait un risque accru pour les femmes qui utilisaient des contraceptifs oraux depuis plus longtemps.

Selon Mme Anderl, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si l'utilisation de la pilule anticonceptionnelle à l'adolescence provoque réellement une dépression.

Son équipe recrute actuellement des filles âgées de 13 à 15 ans pour une étude qui permettrait de mesurer leurs niveaux d'hormones et d'évaluer leur bien-être émotionnel sur trois ans.

La relation semble être présente , dit-elle, mais elle espère que la poursuite des recherches mènera à une corrélation réelle. Christine Anderl estime qu'établir ce lien direct pourrait changer la façon dont les médecins parlent de la planification des naissances à leurs patientes, en particulier si elles ont des antécédents familiaux de dépression.

Avec les informations de Eva Uguen-Csenge, CBC News