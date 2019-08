Ed Sheeran annonce une pause dans sa carrière musicale

« On se revoit dans quelques années! » C’est ce qu’a lancé le chanteur britannique Ed Sheeran à ses fans à la fin du dernier concert de sa tournée Divide, à Ipswich en Angleterre, plus tôt cette semaine.

Cette série de concerts, qui s’est amorcée il y a plus de deux ans, est devenue la plus lucrative de l’histoire, avec des recettes totalisant 775,6 millions de dollars américains, selon ce que rapporte Forbes, battant un record établi par U2.

En 893 jours, Ed Sheeran a joué devant plus de 9 millions de spectateurs et spectatrices, dans 46 pays et 175 villes, selon un message publié sur le compte Instagram officiel de l’artiste.

« C’est mon dernier concert pour, probablement, 18 mois », a affirmé le chanteur sur scène lundi.

Il devrait profiter de cette pause dans sa carrière pour passer du temps auprès de ses proches, notamment avec la femme qu’il a mariée en 2018, selon ce qu’il a affirmé en entrevue à divers médias au courant de la dernière année.

Le plus récent album de l’artiste, No. 6 Collaborations Project, qui contient des collaborations avec un grand nombre d'artistes de renom, se trouve au sommet des palmarès musicaux depuis sa sortie en juillet dernier.

Accusations de plagiat

Des procédures judiciaires contre lui pourraient toutefois nuire à sa tranquillité durant ce temps d’arrêt. On apprenait récemment que le versement des redevances pour sa pièce Shape of You avait été suspendu par un tribunal britannique après qu’un auteur-compositeur-interprète l’eut accusé de plagiat.

Sami Chokri affirme que le refrain du morceau a été copié sur celui de sa chanson Oh Why, sortie en 2015. Il dit avoir envoyé cette dernière à l’entourage d’Ed Sheeran dans l’espoir de travailler avec le chanteur britannique.

Ed Sheeran nie ces accusations, selon ce que rapporte le média britannique NME. Une décision pourrait être rendue en 2020.

Ce n’est pas la seule allégation du genre à viser l’artiste anglais. Entre autres cas, les héritières et héritiers du chanteur soul américain Marvin Gaye l’accusent d’avoir plagié la chanson Let’s Get It On pour créer son mégasuccès Thinking Out Loud.