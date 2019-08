Pourquoi les allergies saisonnières s'aggravent-elle chez les citadins?

Éternuements, respiration sifflante et écoulement de sang. C'est ce dont souffre Stephen Spong quand il ne prend pas son cocktail de médicaments contre les allergies saisonnières.

Ce bibliothécaire de 37 ans vit au centre-ville de Toronto et dit que sa réaction allergique au pollen de plante herbacée et à l'herbe à poux s'est récemment aggravée.

Stephen Spong dit que ses allergies saisonnières s'aggravent et qu'il n'est pas seul. De nombreux citadins partout au Canada ont remarqué une aggravation de leurs symptômes au cours des dernières années. Photo : CBC / Lauren Pelley

J’ai dû prendre quelques jours de congé de maladie au travail parce que mes allergies étaient très graves , raconte Stephen Spong. C'est comme si on cessait de fonctionner et qu'on devait rester à l'intérieur et se cacher. Alors c'est ce que j'ai fait.

Les spécialistes en matière d'allergie croient que les changements climatiques sont en grande partie à l'origine du problème, la hausse des températures faisant passer le développement des plantes productrices de pollen à la vitesse supérieure.

Et dans les villes, les politiques de plantation d'arbres et les grandes quantités de béton créent des pièges à allergènes. Des chercheurs avertissent d'ailleurs les citadins d'un océan à l'autre qu'ils feront face à davantage d'irritants en suspension dans l'air dans les années à venir.

Hausse des niveaux de pollen dans de nombreuses villes canadiennes

Selon une étude antérieure sur les allergies saisonnières dans la partie continentale des États-Unis, le total annuel de pollen en suspension dans l'air a également augmenté de 46 % entre les années 1990 et 2000. Photo : iStock

Les données montrent que les niveaux de pollen augmentent partout au Canada, notamment à Calgary, à Montréal, à Ottawa et à Toronto.

Bien que chaque saison d'allergie soit légèrement différente, le nombre d'échantillons d'allergènes annuels, recueillis par les Laboratoires de recherche d'aérobiologie qui comptent et identifient les allergènes dans l'air au Canada pour une variété de clients, a augmenté dans diverses villes au cours des 15 dernières années.

L'une des causes d'éternuements, le pollen, est l'un des déclencheurs les plus courants des allergies saisonnières. Selon les chiffres de Statistique Canada, le pollen touche environ 40 % des personnes qui souffrent d'allergies. Et ce n'est pas surprenant : ces grains microscopiques sont produits par les plantes chaque printemps, chaque été et chaque automne.

Selon les données des Laboratoires de recherche d'aérobiologie, fournies à CBC News, une augmentation continue des grains de pollen par mètre cube d'air a été observée chaque année dans les centres urbains, notamment Montréal, Ottawa et Winnipeg.

À Calgary, par exemple, il y a eu l'un des pics les plus importants — les grains de pollen annuels par mètre cube d'air passant de moins de 10 000 autour de 2000 à environ 25 000 en 2015.

La tendance est similaire dans le centre-ville de Toronto, les taux actuels étant souvent bien supérieurs au niveau de pollen enregistré au début des années 2000.

Cela semble indiquer qu'en raison du changement climatique [...] la période de végétation est plus longue, ce qui entraînerait une saison pollinique plus longue , explique Daniel Coates, un porte-parole des Laboratoires de recherche d'aérobiologie.

Lien avec le changement climatique

Les villes canadiennes sont parmi les plus susceptibles de connaître des saisons d'allergie plus longues et des taux de pollen plus élevés. Photo : CBC / Sarah Leavitt

Les recherches confirment l’hypothèse de M. Coates selon laquelle le changement climatique pourrait être un facteur clé des concentrations plus élevées de pollen et d'autres allergènes dans l'air des villes, tant au Canada qu'ailleurs.

Une étude publiée en 2019 dans la revue Lancet Planetary Health a examiné 17 endroits dans le monde, dont Winnipeg et Saskatoon, et a constaté que, sur plusieurs décennies, plus de 70 % des villes étudiées ont enregistré une augmentation des taux annuels de pollen.

Cette étude, menée sur plusieurs continents, met en évidence un lien important entre le réchauffement climatique en cours et la santé publique, un lien qui pourrait être exacerbé à mesure que les températures continuent d'augmenter , disent les auteurs.

Une étude antérieure sur les allergies saisonnières dans la partie continentale des États-Unis, dirigée par une équipe de recherche de l'Université Rutgers, a révélé que les saisons polliniques de nombreuses plantes ont commencé en moyenne trois jours plus tôt dans les années 2000 que dans les années 1990. Le total annuel de pollen en suspension dans l'air a également augmenté de 46 % au cours de la même période, selon les chercheurs.

Les données de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis montrent également que, pour le pollen d'ambroisie, en particulier, il y a eu une augmentation importante dans la durée de sa croissance dans diverses villes du centre des États-Unis et du Canada.

La saison de croissance de la plante a augmenté de 25 jours à Winnipeg, par exemple, et de 24 jours à Saskatoon, au cours de la période située entre 1995 et 2015.

L'augmentation de la période de végétation est également de plus en plus prononcée du sud au nord, selon les données, ce qui signifie que les villes canadiennes sont parmi les plus susceptibles de connaître des saisons d'allergie plus longues avec des quantités de pollens plus élevées.

Un lien entre les températures et les allergènes

Les chercheurs observent une corrélation entre les températures élevées et la quantité d'allergènes en suspension.

Cela pourrait être dû à l'un des gaz à effet de serre liés au réchauffement climatique : le dioxyde de carbone (CO2).

Il y a de plus en plus de CO2 dans l'atmosphère, et les plantes ont besoin de CO2 comme nourriture , explique Ada McVean, communicatrice scientifique à l'Organisation pour la science et la société de l'Université McGill.

Les plantes sont capables de grossir et de produire plus de pollen, et la hausse des températures leur permet de pousser plus tôt et plus tard , explique Ada McVean.

Mais si les plantes allergisantes poussent partout au pays, il y a aussi des facteurs propres aux villes qui font des îlots de béton des pièges à allergènes.

Des aimants à allergènes en milieu urbain

Nous avons toujours pensé que, si on vit à la campagne, on court plus de risques d'avoir des taux élevés de pollen , dit la Dre Susan Waserman, allergologue et immunologiste clinique à l'Université McMaster.

Or, la clinicienne de Hamilton, qui voit un nombre croissant de patients présentant des symptômes de plus en plus graves, affirme que ce n'est pas le cas.

Les zones urbaines sont des aimants allergènes grâce aux types de plantes cultivées dans les villes, dont les plantes ornementales des propriétaires de maison, connues pour répandre le pollen, dit-elle.

Les gens commencent aussi à planter des arbres qui n'ont pas beaucoup de fleurs, de graines ou de fruits, seulement parce qu'ils font moins de dégâts et nécessitent moins de soins , ajoute la Dre Waserman. Mais ce sont aussi des producteurs de pollen.

Et cette différence est due au sexe des arbres

On a constaté une augmentation des taux de pollen dans de nombreux centres urbains. Photo : CBC / Helen Pike

Plus de 90 % des arbres plantés dans de nombreuses villes canadiennes, dont Edmonton, Halifax, Montréal, Toronto et Vancouver, sont des producteurs de pollen mâles, au lieu des variétés féminines plus désordonnées qui laissent tomber les fruits.

Lorsque 20 à 30 % de la population canadienne souffre d'une forme quelconque d'allergie [..] c'est une proportion importante de la population qui pourrait être touchée par un programme qui est en fait bien intentionné , dit Michael Brauer, professeur à la faculté de médecine de l'Université de la Colombie-Britannique.

Il ajoute que cela signifie qu'il faut davantage réfléchir aux sortes d'arbres qui seront plantés et aux endroits où ils ne devraient pas être plantés.

Selon l'allergologue torontois Mark Greenwald, lorsque le pollen touche le sol dans les régions rurales, celui-ci est aussi plus susceptible de rester en place et de ne pas remonter dans l'air grâce à l'adhérence du sol et de la végétation humides.

En ville, il y a beaucoup de surfaces de béton dur où le pollen peut se déposer , explique-t-il. Quand le vent change, le pollen commence à bouger.

M. Greenwald, membre du conseil d'administration de la Fondation canadienne d'allergie, d'asthme et d'immunologie, affirme que d'autres recherches sont nécessaires puisqu'il n'existe toujours pas de théorie unificatrice et entièrement prouvée derrière les tendances observées par les allergologues.

Une chose, dit-il, devient plus évidente : il semble y avoir une augmentation des allergies et de l'asthme dans le monde entier.

Avec les informations de Lauren Pelley, CBC