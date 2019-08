Zone ferroviaire : les élus de Chicoutimi s’apprêtent à dévoiler leur choix

En plus des conseillers municipaux, l’architecte saguenéen Roger Fradette fera aussi partie de la conférence de presse.

Le projet qui sera présenté sera le fruit de la vaste consultation publique menée par la Municipalité un peu plus tôt cette année. La population était invitée à partager ses idées pour trouver une nouvelle vocation au site servant actuellement de stationnement.

Trois projets sur la table à dessin

Le 10 juillet dernier, le comité responsable du dossier dévoilait les trois projets ayant le plus retenu l’attention. L’un d’eux mise sur la construction d’un complexe résidentiel, un autre vise l’aménagement d’un parc et le troisième prévoit l’implantation d’un centre multifonctionnel qui servira d’aréna, de salle de spectacle et de centre de congrès.

Selon le journal Le Quotidien, le projet retenu pourrait être un mélange de ces trois suggestions : un amphithéâtre de plus petite dimension, une tour de 125 condominiums et un espace vert.