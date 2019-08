Radio-Canada appuie l'idée d'une aide aux médias privés

On appuie une aide gouvernementale de façon à permettre une transition pour les médias privés, que ce soit la presse écrite ou encore les médias communautaires , à fait valoir M. Bissonnette, tant et aussi longtemps qu’on s’assure qu’il y aura une indépendance journalistique de façon à ce qu’il y ait vraiment un mur de Chine qui s’inscrive entre le financement et l’activité des salles de presse.

Il rejoint ainsi la position adoptée cette semaine par les patrons de presse tels que ceux de la Presse, Capitales Médias, Le Devoir , Cogeco et Métro Média. La seule note discordante étant venue de du président de Québecor, Pierre-Karl Péladeau, qui a comparé hier certains éditeurs à des quêteux .

Invité à commenter cette déclaration, le dirigeant de Radio-Canada a souligné que les dirigeants de Québecor ont aussi déclaré que si l’aide était offerte de façon normative, c’est-à-dire à tout le monde, qu’ils souscriraient à cette approche-là .

M. Bissonnette a ensuite insisté sur l’importance d’une telle aide pour assurer une diversité des points de vue, une diversité de la propriété des médias et une diversité de presse qui font partie des fondements de la démocratie .

Même si Radio-Canada dépend du gouvernement fédéral, Michel Bissonnette offre la collaboration de son organisation, que ce soit en termes de partage de contenus sur certains marchés, de partage de ressources pour des enquêtes, voire même au niveau publicitaire.

Deux solitudes, mêmes combats

Les audiences ont souvent tourné jusqu'ici autour des meilleures façons de soutenir les médias sans fausser la concurrence ou gaspiller des fonds publics, ainsi que sur l’urgence de taxer les géants du web sans attendre Ottawa, et de plafonner les achats publicitaires gouvernementaux sur leurs plateformes.

Du côté anglophone, le constat est le même. Rien que les 12 derniers mois, le quotidien Montreal Gazette a perdu 18 % de ses revenus publicitaires, a souligné Lucinda Chodan, l’éditrice du journal. Fondé en 1779, le quotidien était déjà publié au moment de la mort de Mozart et la défaite de Napoléon à Waterloo.

Ces dernières années les changements ont été alarmants, a mentionné Mme Chodan qui a ajouté que les quatre opérations de compressions des effectifs vécues depuis 2013 ont fait diminuer de moitié la taille de la salle de rédaction.

Si la tendance se maintient, des mesures encore plus draconiennes s'avéreront nécessaires , a souligné l’éditrice du plus vieux journal au Québec. Elle recommande d’avancer de façon unie au Canada pour demander la taxation des géants du web et d’offrir un taux de déduction plus élevé pour les entreprises ou les organisations qui décident de diffuser leur publicité dans un média québécois.

La direction du Montreal Gazette s’est déclarée en faveur de l’instauration de crédits d’impôt sur la masse salariale et pour la diminution ou la suppression de la contribution des journaux au recyclage qui a coûté 320 000$ au journal en 2018.

Défense du Publisac

Lors de son passage devant la commission, les dirigeants de TC-Transcontinental ont défendu le concept de distribution des hebdos locaux par la voie du Publisac. Ce dernier est sur la sellette dans plusieurs municipalités, notamment pour des raisons environnementales.

Un hypothétique abonnement (au lieu de la distribution automatique), ce serait la fin du Publisac et donc la fin des hebdos. François Olivier, président et chef de la direction de TC Transcontinental.

M. Olivier a indiqué que ce mode de distribution était trois à cinq fois moins cher qu’avec Postes Canada et qu’un nouveau sac québécois 100% recyclable et 100% recyclé serait bientôt sur le marché.

De son côté, Pierre Marcoux, président de TC Média a raconté comment un magazine comme Les Affaires arrivait à survivre, malgré la chute des revenus publicitaires, en utilisant sa notoriété pour organiser des conférences payantes.

Tournée en région

Les audiences de la commission se déroulent jusqu’à vendredi. À la mi-septembre, la commission se déplacera à Matane et Rouyn-Noranda pour entendre les représentants d’hebdos, de radios et de télévisions communautaires en région.

Les élus membres de la Commission de la culture et de l’éducation souhaitent dresser un portrait complet de la situation des médias et identifier des pistes de solutions en termes de financement des médias, de valorisation de l’information régionale et d’émergence de modèles numériques viables.