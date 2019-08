La commission sur l'avenir des médias se poursuit avec Montreal Gazette et Radio-Canada

Les audiences ont souvent tourné jusqu'ici autour des meilleures façons de soutenir les médias sans fausser la concurrence ou gaspiller des fonds publics, ainsi que sur l’urgence de taxer les géants du web sans attendre Ottawa, et de plafonner les achats publicitaires gouvernementaux sur leurs plateformes.

Rien que les 12 derniers mois, le quotidien Montreal Gazette a perdu 18 % de ses revenus publicitaires, a souligné Lucinda Chodan, l’éditrice du journal. Fondé en 1779, le quotidien était déjà publié au moment de la mort de Mozart et la défaite de Napoléon à Waterloo.

Ces dernières années les changements ont été alarmants, a mentionné Mme Chodan qui a ajouté que les quatre opérations de compressions des effectifs vécues depuis 2013 ont fait diminuer de moitié la taille de la salle de rédaction.

Si la tendance se maintient, des mesures plus draconiennes s’en viennent , a souligné l’éditrice du plus vieux journal au Québec. Elle recommande d’avancer de façon unie au Canada pour demander la taxation des géants du web et d’offrir un taux de déduction plus élevé pour les entreprises ou les organisations qui décident de diffuser leur publicité dans un média québécois.

La direction du Montreal Gazette s’est déclarée en faveur de l’instauration de crédits d’impôt sur la masse salariale et pour la diminution ou la suppression de la contribution des journaux au recyclage qui a coûté 320 000$ au journal en 2018.

Divergences

Si les représentants de Capitales Médias, Le Devoir, La Presse, Montreal Gazette ou Métro Média s’entendent notamment sur l’importance d’instaurer des crédits d’impôts sur la masse salariale, le chef de la direction de Québecor, Pierre-Karl Péladeau est réticent.

Selon lui, les éditeurs ne se sont pas adaptés et sont devenus des quêteux, dont la pérennité dépend du bon vouloir de celles et de ceux qui sont aux commandes de l’État . Ce dernier dénonce notamment les quelque 15 millions de dollars d’aide gouvernementale octroyés à Groupe Capitales Médias qui faussent, selon lui, les règles de la concurrence.

Les audiences de la commission se déroulent jusqu’à vendredi. À la mi-septembre, la commission se déplacera à Matane et Rouyn-Noranda pour entendre les représentants d’hebdos, de radios et de télévisions communautaires en région.

Les élus membres de la Commission de la culture et de l’éducation souhaitent dresser un portrait complet de la situation des médias et identifier des pistes de solutions en termes de financement des médias, de valorisation de l’information régionale et d’émergence de modèles numériques viables.