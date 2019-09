De Beyrouth à l'Outaouais: rencontre avec le nouveau chirurgien de Maniwaki

Le chemin fut long et ardu pour le Dr Tabbara avant d’aboutir à Maniwaki. Il a d’abord étudié au Liban, puis en 2016 il a poursuivi ses études aux États-Unis et à Paris avant son retour en Amérique, plus précisément à Montréal, pour compléter une formation complémentaire (fellowship) en chirurgie bariatrique et en trauma.

Parce que le Dr Tabbara est diplômé d'une école de médecine à l'extérieur du Canada et des États-Unis, les procédures pour lui permettre d'entrer en poste à Maniwaki ont été plus longues. Le Collège des médecins du Québec a finalement donné son approbation à la mi-avril.

Le Dr Tabbara est conscient que son arrivée vient combler le manque d'effectifs dans le bloc opératoire et mettre un terme aux interruptions récurrentes de services en chirurgie.

Maniwaki, c’est différent des grandes villes. Les gens sont accueillants, très accommodants. J’arrive à faire de la chirurgie que je veux, même la chirurgie minimale invasive que j’ai apprise à faire et je souhaite faire plus de chirurgie bariatrique et offrir le service dans la région , a mentionné le Dr Tabbara en entrevue avec Mathieu Nadon, du TJ Ottawa-Gatineau .

Mon but est de faire du bien à la région, mais ça me fait du bien aussi, parce que j’ai un poste au Québec, qui m’a accueilli. Dr Malek Tabbara

Depuis l'automne dernier, l'Hôpital de Maniwaki a connu une demi-douzaine de ruptures de services en chirurgie, en raison de difficultés de recrutement causées par le départ à la retraite précipité d'un chirurgien.

Je le sens que j’étais attendu, il y a une liste d’attente et il y a eu beaucoup d’articles sur le manque de chirurgien et je le sens avec mes interactions avec les patients , a admis le chirurgien.

Le Dr Malek Tabbara croit qu’il y a des solutions pour combler le manque de médecins francophones en région sous desservie.

Il faut faciliter l’intégration des médecins étrangers qui veulent travailler dans les régions. Malgré mes deux années que j’ai terminées à Montréal lors de mon fellowship, j’ai dû faire reconnaître mes compétences. Ça s’est bien passé, mais je connais des médecins qui doivent se soumettre à un stage pour reconnaître leurs compétences, malgré qu’ils ont fait jusqu’à trois ans de spécialisation au Québec , a illustré le Dr Tabbara.

Ça peut décourager des médecins. Moi, j’ai été patient, mais il y en a plusieurs qui se découragent et qui vont pratiquer ailleurs. Dr Malek Tabbara

Le Dr Malek Tabbara a conclu l’entrevue en affirmant qu’il est dans la région pour de bon.

L’entrevue sera présentée au TJ Ottawa-Gatineau lundi soir.