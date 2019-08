Rentrée spéciale à l'école Saint-Pie-X de Magog

Comme les travaux d'agrandissement de l'école ont été retardés, toutes les activités ont été transférées dans un ancien pavillon, appelé La Relance, situé à près de cinq minutes de voiture. Des classes modulaires ont aussi été installées dans la cour d'école.

Selon la directrice générale, Édith Pelletier, tout est en place pour les accueillir. C'est un stress pour les élèves, les parents, mais aussi pour les membres du personnel. Nos intentions en les relocalisant, c'était quand même de leur offrir un environnement éducatif adéquat et sécuritaire. On voulait aussi perturber le moins possible l'horaire, les habitudes, la routine des enfants et de leurs parents , assure-t-elle.

Les travaux visent l'ajout d'un gymnase et de locaux multifonctionnels. Des retards dans la livraison des matériaux et dans la gestion des horaires des différents corps de métier expliquent en partie ce délai.