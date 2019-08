Moncton rend hommage à des personnalités pour leur influence positive

Nous sommes ravis de reconnaître l’importante contribution de trois individus exceptionnels à la vitalité sociale, culturelle et économique de notre Ville. Nous sommes fiers de rendre hommage à Mme Gautreau, Juge McKee et M. Mitton, qui ont tous eu une influence positive sur notre collectivité , affirme la mairesse Dawn Arnold par voie de communiqué.

Huberte Gautreau milite de longue pour la santé, les droits de la personne et l’égalité des sexes. Elle est l’une des fondatrices de la maison de transition Carrefour pour femmes, à Moncton. Elle a coprésidé un comité provincial qui a mené 150 Néo-Brunswickoises à dénoncer devant les Nations unies la violence faite aux femmes. Mme Gautreau a aussi présidé la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick durant quelques années et lancé la Fondation Marichette qui offre des bourses d’études aux femmes francophones.

Mike McKee a été député de Moncton-Nord de 1974 à 1992. Il a notamment été ministre du Travail. Il est ensuite devenu juge à la Cour provinciale où il a milité pour du changement, particulièrement en matière de services de santé mentale au Nouveau-Brunswick. Il a pris sa retraite de la magistrature en 2015. M. McKee a aussi appuyé activement de nombreux conseils, comités et organismes communautaires et sportifs.

Lorne Mitton a été conseiller municipal de 1998 à 2004 et maire par la suite, jusqu’en 2008. Il s’est consacré bénévolement à plusieurs causes, dont la Fondation des Amis de l’Hôpital de Moncton et la Fondation canadienne du rein. Il a présidé des comités oeuvrant pour le stade de Moncton, la Place Resurgo et le Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick. M. Mitton est aussi connu pour sa contribution au curling à Moncton, au Nouveau-Brunswick et au Canada. Il est d’ailleurs membre du Temple de la renommée du curling canadien.

Les trois récipiendaires recevront la médaille de l’Ordre de Moncton, une épinglette et un certificat d’honneur lors d’une cérémonie qui aura lieu le 2 octobre à l’hôtel de ville.