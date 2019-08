Limite de 30 km/h souhaitée pour le Glebe et le vieux quartier d'Ottawa Sud

Le conseiller Sean Ménard, du quartier de la Capitale, veut abaisser la limite de vitesse dans tout le Glebe et le vieux quartier d'Ottawa Sud à 30 km/h, malgré les avertissements du personnel de la mairie qui affirmait que cela pourrait rendre moins sécuritaires les rues des quartiers où la circulation est dense.

Pourquoi ne pas réduire ces vitesses pour que les piétons, les cyclistes, les gens qui choisissent un autre type de transport soient plus en sécurité dans nos rues et se sentent plus confortables? s'est questionné M. Ménard. Je pense qu'il y a des preuves à l'appui de ce genre de démarche.

Selon M. Menard, des études de l'Organisation mondiale de la santé indiquent que l'abaissement de la limite de vitesse à 30 km/h réduit le nombre de décès, de blessures et de collisions dans ces régions.

« Vous devez prendre des mesures proactives », a déclaré le conseiller Shawn Menard. Photo : Radio-Canada / Andrew Foote/CBC

Le conseil municipal d'Ottawa a appuyé l'idée l'an dernier en approuvant un nouveau règlement qui permet la création de zones, où les limites de vitesse sont abaissées dans les rues résidentielles de quartiers entiers. Elles existent déjà dans le centre-ville et dans le secteur de la Côte-de-Sable, et on envisage d'en créer dans d'autres quartiers de la ville.

Ça ne convient pas

Le personnel de la Ville a indiqué dans un rapport que le Glebe et le vieux quartier d'Ottawa Sud ne sont pas des endroits convenables pour implanter cette initiative.

Dans un rapport présenté au Comité des transports de la Ville d'Ottawa, les fonctionnaires expliquent que les automobilistes ne respectent pas les limites de vitesse affichées. Généralement, la largeur de la route est un facteur important dans la prise de cette décision.

Le rapport démontre qu'en l'absence de changements importants aux routes du Glebe et du vieux quartier d'Ottawa Sud, l'affichage d'une limite de vitesse inférieure pourrait en fait avoir l'effet contraire.

Certains conducteurs choisiront de respecter la limite de vitesse de 30 km/h tandis que d'autres continueront de rouler à une vitesse plus élevée , selon le rapport. La différence de vitesse entre les véhicules individuels peut augmenter le risque de collision.

Tous les conseillers de la ville d'Ottawa disposent de 50 000 $ par année à consacrer à des mesures de modération de la circulation, comme les dos d'âne. Photo : Radio-Canada / Laura Osman

Le ralentissement de la circulation dans les rues résidentielles a été une lutte constante pour la plupart des conseillers municipaux d'Ottawa, qui disposent chacun d'un budget annuel de 50 000 $ pour la mise en place de mesures de ralentissement, comme des poteaux flexibles, des dos d'âne et des lignes peintes qui donnent une apparence plus étroite aux voies de circulation.

Je les mettrai en œuvre au cours de mon mandat au conseil municipal , a déclaré M. Menard.

Le président de l'Association des citoyens du centre-ville, Shawn Barber, a indiqué qu'il n'avait pas remarqué beaucoup de différence depuis que les panneaux ont été installés à la périphérie de son quartier l'an dernier.

C'est de l'hypocrisie, et je pense que c'est malhonnête , a dit M. Barber. C'est mieux que rien, mais pas de beaucoup.

M. Barber a dit que le problème est que la limite de vitesse n'est pas respectée.

M. Ménard soutient que ça vaut le coup d'essayer.

Vous devez prendre des mesures proactives , a-t-il mentionné. On va commencer et voir où ça nous mène.

Le Comité des transports de la Ville d'Ottawa débattra mercredi prochain de la proposition de M. Menard.

Avec les informations de Laura Osman