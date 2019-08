L'École Saint-Paul, à la CSPO, toujours pas prête pour accueillir les élèves

Au total, quatre classes ont été endommagées. La bibliothèque et le laboratoire informatique ont également subi des dommages.

Les rénovations sont toujours en cour et une partie de l’ameublement ne sera pas livrée avant la mi-octobre.

Le personnel de l’école lance un cri du cœur et demande des réponses.

Le commissaire Alain Gauthier ne comprend pas pourquoi la commission scolaire a attendu 8 mois pour commencer les travaux.

Au début du mois d’août, quand ils se sont finalement réveillés, le 12 août, le 12 août, le comité d’urgence a attribué le contrat au plus bas soumissionnaire qui attendait depuis le début juillet pour commencer les travaux, et surprise, j’ai été sur le terrain aujourd’hui, les travaux ne sont pas prêts et je devine que la facture sera plus élevée , mentionne le commissaire.

De son côté, la présidente du Syndicat de l'enseignement de l'Outaouais, Suzanne Tremblay, affirme que les enseignants vivent dans l’incertitude et que de jeunes enfants feront leur rentrée scolaire dans des conditions inacceptables.

Pour des jeunes de quatre ou cinq ans, c’est une grosse étape dans leur vie la rentrée à l’école. Présentement, nous allons les accueillir dans un endroit qui n’est pas propice à cet accueil-là, à offrir un enseignement et s’assurer que ça se passe bien avec le moins de stress possible , affirme Mme Tremblay.

Le président de la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais (CSPO), Mario Crevier, répond qu’il fallait terminer l’année scolaire avant de commencer les travaux et qu’il y a eu des délais avec la firme d’architecture.

Je ne suis pas fier que ça ne soit pas fait. Je ne suis pas content, mais la construction aujourd’hui, c’est vraiment terrible. Nous avons de la misère à avoir des architectes, de la misère à avoir des ingénieurs, nous ne sommes pas les seuls à avoir des demandes , explique M. Crevier.

Nous sommes conscients qu’il y a des délais, mais c’est quelque chose de gros. Nous avons des meubles intégrés maintenant, ce n’est pas une table que nous ajoutons, c’est plus long à faire. Mario Crevier, président de la CSPO

Les coûts pour les travaux de rénovation et l’achat du nouveau mobilier pour l’école Saint-Paul sont estimés à près de 300 000 $.

Avec les informations d'Audrey Roy