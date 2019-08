Cinquième et dernière saison pour Ruptures

La scénariste et productrice Fabienne Larouche a annoncé mercredi que la prochaine saison de la série Ruptures sera la dernière.

« Le cycle de 5 ans, c’est un bon cycle à la télé. On veut jamais faire l’année de trop. C’est une belle série, aimée des critiques et des gens. On a bien fait ça », a expliqué Fabienne Larouche à la chroniqueuse culturelle Catherine Richer du 15-18.

Les 12 derniers épisodes, qui seront diffusés cet automne, permettront ainsi de bien boucler les aventures d’Ariane Beaumont, selon la productrice. « Je pense que les téléspectateurs vont beaucoup aimer ce dernier opus, qui est chargé, intense, touchant. Et puis la fin, c’est une vraie fin de série ».

Mélissa Désormeaux-Poulin, qui interprète Ariane Beaumont, avoue avoir eu le cœur gros lorsqu’elle a appris la fin de la télésérie.

À mi-chemin du tournage, j’ai appris ça et toutes les scènes sont devenues bien différentes dans mon cœur et dans ma tête. Je me disais : ‘'C’est la dernière fois que je joue avec cette comédienne. C’est la dernière fois qu’Ariane va dire ça’'. Ça ne m’était jamais arrivé avant dans ma carrière. Mélissa Désormeaux-Poulin

Ruptures prendra l’affiche dès le lundi 9 septembre à 21 h sur ICI Radio-Canada Télé.