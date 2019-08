Le secrétaire-trésorier du CSF part à la retraite

« Ce fut un honneur pour moi de collaborer avec une équipe talentueuse et si dévouée pour l’éducation francophone en milieu minoritaire », indique Sylvain Allison, dans le communiqué du CSF publié mercredi.

Sylvain Allison est à la barre de la trésorerie du CSF depuis 10 ans. Photo : Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique

« J’ai eu la chance de travailler avec cinq conseils d’administration qui m’ont fait confiance et avec lesquels il a été possible de faire avancer les droits en éducation pour l’ensemble des francophones en Colombie-Britannique », écrit-il.

Selon les informations du CSF, M. Allison a occupé le poste de secrétaire-trésorier depuis plus de 10 ans.

L’annonce de son départ a causé la surprise.

« Ça a été une grosse nouvelle. Dix ans au service d’un conseil scolaire pour un secrétaire-trésorier, c’est long. On est chanceux de l’avoir eu pendant si longtemps pour assurer le suivi des dossiers », déclare la présidente du CSF, Marie-Pierre Lavoie en entrevue.

La présidente du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, Marie-Pierre Lavoie. Photo : Radio-Canada

À son avis, M. Allison a réalisé de grandes choses : « Il a ouvert de nouveaux programmes dans plusieurs communautés, il a vu à la construction de quatre nouvelles écoles et aux rénovations sismiques. Et il a travaillé beaucoup sur la cause juridique. »

Cause juridique : une appréciation partagée de son travail

Sylvain Allison est l'un des instigateurs de la mégapoursuite pour les droits en éducation en français en Colombie-Britannique entamée en 2010.

Luc Morin, ex-conseiller au CSF pour la région du Grand Vancouver, considère que le départ à la retraite du secrétaire-trésorier aurait dû survenir plus tôt.

Au moins finalement, il prend sa retraite. Luc Morin, ex-conseiller au CSF, région du Grand Vancouver

« Le plus gros dossier que le CSF lui a confié est celui de la cause juridique, et je ne crois pas qu’il était à la hauteur pour ce dossier-là », pense Luc Morin.

Il rappelle que M. Allison n’a pas fait figure de crédibilité lors du procès. Il croit aussi que le secrétaire-trésorier aurait dû communiquer plus souvent avec la communauté sur la cause juridique qui oppose le CSF au gouvernement de la Colombie-Britannique.

La directrice générale de la Fédération des parents francophones de Colombie-Britannique, Marie-Andrée Asselin, se dit attristée du départ de Sylvain Allison. Photo : Radio-Canada

Pour sa part, la directrice générale de la Fédération des parents francophones de Colombie-Britannique, Marie-Andrée Asselin, rapporte avoir eu des contacts réguliers avec Sylvain Allison sur des dossiers communs tels la cause juridique, les infrastructures et les budgets scolaires.

« C’est sûr que dans un contexte professionnel, on ne peut pas nécessairement s’entendre toujours. Mais c’est très cordial. On sent qu’il était très dévoué à la communauté francophone », affirme-t-elle, satisfaite de son travail.

Dominique Robeyns, ex-présidente de l’Association des parents de l’École Rose-des-Vents, soutient de son côté qu’il n’a jamais trouvé la solution pour cette école. Elle mentionne toutefois qu’il a contribué à l’ouverture et à la rénovation d’écoles dans le reste de la province.

Un changement de structure à l’horizon?

La présidente précise que M. Allison occupe également le poste de codirecteur responsable des finances et des immobilisations. Son champ de responsabilités couvre notamment l’ouverture d’écoles, l’achat de terrains et la location de bâtiments, ajoute-t-elle.

Le secrétaire-trésorier occupe donc une double fonction qui ne fait pas l’affaire de tous.

Luc Morin propose que le directeur général soit l’unique responsable de l’administration assis à la table du conseil scolaire francophone.

« Je pousserais vraiment pour que la position du secrétaire-trésorier ne soit pas au même niveau que le directeur général, avance-t-il. La prise de décision au sein du CSF en serait facilitée. »

Questionnée au sujet de l’unification des deux postes, la présidente du conseil d'administration ignore pour l'instant si ce modèle administratif sera reconduit.

« Je ne sais pas. Il va falloir qu’on se parle pour voir comment on va réorganiser les choses, si on les réorganise », offre-t-elle.

Le mois dernier, un autre membre de la direction, Bertrand Dupain a quitté son poste. Les deux hommes occupaient des fonctions de co-directeurs.