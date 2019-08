Québec rétablit un financement de 1 million de dollars à l’UdeS et Bishop’s

L’Université de Sherbrooke et l’Université Bishop’s retrouvent une enveloppe budgétaire abolie par l'ancien gouvernement libéral. Le gouvernement provincial rétablit le fond, destiné à soutenir des projets de développements socioéconomiques et culturels, en allouant 1 million de dollars annuellement à chaque université.

Québec avait déjà octroyé 7,5 millions de dollars en fonds d’urgence aux établissements régionaux en décembre 2018, pour contrecarrer la perte du financement au développement et à la concertation régionale. Cette compression était la conséquence d’une modification par les libéraux des règles de financement aux universités. Toutefois, seules les Universités du Québec (UQ) avaient reçu ce coup de pouce financier.

Geneviève Hébert, députée de la circonscription de Saint-François, explique que du travail a dû être fait pour que les deux universités sherbrookoises bénéficient de cette aide financière.

On a bien fait valoir leur légitimité d’être en région. L’Université de Sherbrooke, c’est une grande université, mais qui est en région. Souvent, les UQ, elles sont plus petites, donc elles se qualifiaient. Sherbrooke est un peu hors norme. Et Bishop’s est la plus petite, anglophone en plus, en région. C’était difficile d’entrer, mais là, elles font partie de l’annonce.

C’est un rétablissement qui est récurrent, chaque année. Cela va leur permettre soit d’accroître leur capacité d’attraction pour les étudiants étrangers, soit soutenir les parcours de formation en sciences de l’éducation ou dans l’élaboration de projets pour les sciences ou le soutien des initiatives avec les entreprises privées. Geneviève Hébert, députée de la circonscription de Saint-François

Quant aux UQ, leur enveloppe budgétaire allouée en décembre 2018 a été gonflée pour que le 15 millions de dollars amputés à l’origine soient entièrement rétablis. Certaines universités, comme l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et l’Université du Québec à Rimouski, voient même leur financement doubler.