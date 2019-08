Ours dans les Rocheuses : la prudence s’impose

Vendredi dernier, en plein cœur de l’après-midi, les touristes du lac Louise ont aperçu un ours noir traversant l’iconique étendue d’eau à la nage. Après ce passage remarqué, l’animal s’en est pris à un randonneur qui a été hospitalisé pour des blessures mineures. Les gestionnaires du parc parlent d’un incident isolé, mais appellent à la vigilance.

Conséquence d’un printemps tardif, les ours se sont montrés inhabituellement aventuriers cette saison dans des milieux urbains. Leurs signalements ont également augmenté de l’autre côté de Rocheuses.

Plus au nord, à Jasper, le parc national a arrêté, la semaine dernière de publier l'emplacement des ours observés sur son territoire, comme c’était l’usage, parce que c'était contre-productif. Plutôt que d'éviter les secteurs en question, des visiteurs imprudents et toujours plus nombreux s'y rendaient volontairement.



Or, le conseil numéro un en ce qui a trait à la sécurité avec les ours, c’est de leur donner beaucoup d’espace, comme le rappelle le conseiller en équipement de plein air André Labelle, de Mountain Equipment Coop (MEC).

« Le nounours avec une salopette et des running shoes, c’est seulement dans les films de Waltz Disney, image-t-il. Les ours ont vécu dans le bois pas mal plus longtemps que nous et ce sont des bêtes sauvages, il faut faire extrêmement attention ».

C’est à l’automne qu’il vend le plus grand nombre de produits pour repousser les ours. Il en existe plusieurs variétés dont certains plus préventifs comme les cartouches anti-ours, des pétards qui imitent le bruit d’un coup de feu pour effrayer les ours sans les blesser.

Il conseille toutefois à ses clients d’être toujours munis d’un vaporisateur au poivre et Parcs Canada appuie sa recommandation. Les randonneurs ont intérêt à se munir d’un aérosol répulsif.

Comment se protéger des ours?

À ce conseil général s’ajoutent plusieurs mesures de prudence qui s’imposent pour éviter une rencontre indésirable : faites du bruit, restez en groupe, gardez vos animaux en laisse et prenez bien soin de mettre à l'abri toute nourriture. L’odeur d’une simple canette de bière terminée, ou même d’un contenant de dentifrice peut appâter le danger.

Si vous apercevez des ours en voiture, restez à l'intérieur de votre véhicule. Sur les sentiers, si vous apercevez la bête, il faut lui parler, calmement et fermement. Faites-vous grand, faites-vous gros et à nouveau, donnez-lui de l'espace. La stratégie est plus salutaire qu’un égoportrait.

Un ours qui attaque, ce qui est rare, c’est presque toujours un ours surpris et menacé. Vous ne lui échapperez pas en pensant courir plus vite que lui, rappelle Parcs Canada.