Plusieurs erreurs de français sur une affiche au Centre du Patrimoine de la GRC

L’affiche de plus de 2 mètres de haut devrait être retirée cette semaine, assure le directeur général du Centre du Patrimoine de la GRC, Dan Toppings. Elle se trouve dans l’une des deux expositions de la galerie interactive. Le texte fautif explique en quoi l’imposition de règles strictes aux cadets leur permet de devenir de bons agents de la GRC.

Dès la première phrase, il est écrit que « la discipline joue un rôle essential (sic) dans la formation des cadets ». Un peu plus loin, on peut lire que « les cadets apprennent vite à faire leur lit et à tenir leurs équipements selon la méthode régimentaire attendee (sic) ».

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Le professeur associé à La Cité universitaire de Regina, Sylvain Rheault, a identifié une dizaine d'erreurs dans ce texte de 220 mots. Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Bouillon

L’explication se poursuit avec « l’exécution de tells (sic) tâches leurs enseigne le travail soigné, le fier port de l’uniforme et la souci (sic) du détail. Il ne faut quère (sic) qu’une inspection quotidienne laissant à désirer pour renforcer la leçon ».

Le dernier paragraphe comporte une coquille et une erreur de syntaxe. D’abord, il est écrit que « la discipline le (sic) la vie en dortoir inculque l’esprit d’équipe ». Puis, l’inscription se termine par cette phrase, où un mot semble avoir été oublié : « Grâce à la confiance, à la discipline et à la maîtrise de soi acquises l’oeil vigilant du personnel de l’exercice (sic), les cadets quittent la Division Dépôt forts de la capacité de garder leur professionnalisme en tout temps, même face à l’agressivité ».

La note de passage

Le professeur associé Sylvain Rheault, de La Cité universitaire francophone de Regina, qualifie la situation de « déplorable ». Selon lui, la qualité des traductions donne une idée de l’importance qu’accorde une institution à la présence de la langue minoritaire.

Le professeur associé à La Cité universitaire francophone de Regina, Sylvain Rheault Photo : Radio-Canada

Il fait également valoir que certaines traductions texte en question altèrent le sens de la phrase originale.

« Ce que le traducteur doit faire, souvent, c’est se plonger dans l’expérience pour mieux traduire », explique-t-il.

Sylvain Rheault estime tout de même que de manière générale, le texte en français demeure fidèle à sa version originale. De ce fait, il obtiendrait la note de passage.

Si on dit que c’est 50 %, on pourrait dire que oui parce qu’il y a au moins plus de 50 % du sens qui est traduit et le texte est correct, mais ça ne serait sûrement pas une note parfaite. Sylvain Rheault, professeur associé, La Cité universitaire francophone de Regina

Une exposition gérée par un organisme à but non lucratif

Le directeur général du Centre du Patrimoine de la GRC, Dan Toppings, reconnaît la place importante du français dans son institution. Il précise par contre que, des huit expositions qu’il est possible de visiter, il y en a six dont le contenu est sous la responsabilité de la GRC et de son département des langues officielles.

L’établissement étant administré par une société à but non lucratif nommée le Centre du patrimoine de la Gendarmerie royale, c’est elle qui est responsable des deux autres expositions, dont celle comprenant l’affiche contenant plusieurs erreurs. L’organisme assure avoir déjà mis en branle le processus de remplacement du texte en question.

Quant à la GRC, elle dit être « au courant des erreurs figurant sur certains affichages ». Par courriel, le Service des communications et de gestion des événements spéciaux écrit que « la Division Dépôt de la GRC travaille de concert avec le Centre du patrimoine de la GRC pour s’assurer que toute erreur de français est corrigée ».

Le Commissariat aux langues officielles affirme pour sa part avoir reçu, depuis 2016, « trois plaintes sous la partie IV de la Loi (Communications avec le public et prestation des services) concernant le Centre du patrimoine de la Gendarmerie royale du Canada à Regina ».

Une seule de ces plaintes visait la qualité du français. Elle est en cours d'analyse.