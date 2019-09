La saison d'incendies tant attendue en Colombie-Britannique cet été n'a pas eu lieu

Tout le monde a été pris par surprise par cette saison si différente des autres et tout le monde se demande pourquoi. La réponse? La météo.

Cette année a été très différente, comparativement à tout ce que les modèles prévoyaient. Bob Gray, écologiste du feu

Au printemps, tout indiquait que l'été allait être sec et à risque d'incendies.

Selon Bob Gray, les températures plus clémentes liées à davantage de précipitations ont permis de renverser la tendance.

On a eu de la pluie régulièrement , dit.-il. Les conditions étaient sèches, mais la pluie régulière a permis de garder le combustible mouillé.

Coûts des incendies : 2017 : 1300 incendies / 650 millions de dollars

2018 : 2100 incendies / 615 millions de dollars

2019 : 700 incendies / 100 000 $

Malgré tout, les pompiers de Colombie-Britannique n'ont finalement pas eu beaucoup de répit.

Comme il n'y avait pas d'incendies dans la province, ils ont été envoyés travailler ailleurs, explique Kevin Skrepnek, le porte-parole des services d'incendie.

On a envoyé des centaines de pompiers en Alberta au printemps et au début de l'été , dit-il. Leur saison d'incendies était déjà très occupée. On a envoyé du personnel au Yukon, en Ontario et en Alaska aussi.

On ne lâche pas. On n'est pas prêts à abandonner, mais on n'en est pas loin. Ken Ebert, propriétaire, Evergreen Fishing Resort, Loon Lake

La famille de Ken Ebert possède ce domaine de pêche depuis plus de 60 ans Photo : Jesse Johnston / CBC

Quant aux zones sinistrées par les incendies des années précédentes, l'accalmie de cet été a permis de réparer les dégâts qu'ils ont causés.

Dans l'intérieur de la province, au bord du lac Loon, la famille de Ken Ebert possède un domaine de pêche depuis plus de 60 ans. On a eu tellement de dégâts par le feu ici qu'on n'a pas besoin d'en avoir davantage , dit-il. Six chalets de la propriété ont été brûlés en 2017.

En 2018, la saison d'incendies a retardé leur reconstruction. Finalement , dit Ken Ebert, il n'a pas fait aussi chaud cette année.

L'écologiste Bob Gray est cependant formel : la tendance à long terme est à davantage d'incendies, encore plus virulents.

L'accalmie de cette année ne peut que servir à se préparer au pire qui, selon lui, est à venir.

Avec les informations de Tanya Fletcher