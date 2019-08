Immigration francophone : la cible de 33 % reportée de quatre ans au Nouveau-Brunswick

Selon les statistiques, il y aura plus de 100 000 emplois à combler dans la province du Nouveau-Brunswick d'ici les 10 prochaines années. Des chiffres qui inquiètent le gouvernement et qui le poussent à agir. Il a annoncé mardi vouloir miser sur l'immigration pour combler ce manque. Un pas vers l'avant pour la croissance démographique et économique, estime l'économiste Richard Saillant.

L'économiste Richard Saillant. Photo : Radio-Canada

C'est important qu'on parle d'immigration comme étant la plateforme centrale, la planche de salut pour la croissance de la population et la santé de notre économie , indique M. Saillant.

Un pas en avant pour la croissance, un pas en arrière pour les francophones?

Mais si les cibles sont bonnes, certains restent inquiets quant à l'immigration francophone au Nouveau-Brunswick. C'est le cas notamment de l'Association des municipalités francophones du Nouveau-Brunswick (AMFNB), pour qui le déclin relatif au français est perturbant.

L'AMFNB n'est pas satisfaite d'apprendre que la cible de 33 % d'immigrants francophones vient d'être reportée à 2024, soit quatre ans après que la promesse initiale du gouvernement, rappelle Luc Desjardins, président de l'association.

Chaque année qu'on n'atteint pas l'objectif, comme communauté, on recule. Luc Desjardins, président de l'AMFNB

L'an dernier, c'est seulement une personne sur cinq qui parlait le français au moment de recevoir sa résidence permanente.

Le groupe avait alors demandé l'instauration d'une forme de dualité en matière d'immigration, mais ça ne figure pas au programme du gouvernement progressiste-conservateur de Blaine Higgs.

Le président de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

C'est notre survie qui est en cause. Si on subit un exode de la population, puis les immigrants qui arrivent ici sont à 80, 90 % anglophones, c'est sûr qu'il va y avoir un déséquilibre linguistique très important dans la province , a indiqué Luc Desjardins.

Le ministre du Travail, Trevor Holder, n'était pas disponible pour une entrevue mercredi.

