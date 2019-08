Suivez en direct, dès 18 h 10, le seul débat des chefs télévisé de la campagne électorale

Brian Pallister (Parti progressiste-conservateur), Wab Kinew (Nouveau Parti démocratique), Dougald Lamont (Parti liberal) et James Beddome (Parti vert) opposeront leurs idées et évoqueront les thèmes qui touchent le plus les électeurs manitobains.

Lors du débat, les leaders seront invités à se prononcer sur des thématiques liées à l’emploi, l’économie, l’insécurité, les problèmes de dépendance aux drogues, ainsi que sur la santé et l’environnement.

Les Manitobains éliront 57 députés et choisiront leur prochain gouvernement le 10 septembre.