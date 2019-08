Quel choix faire pour son enfant : CPEF, garderie, prématernelle ou maternelle?

Afin de comprendre le fonctionnement, les objectifs et les avantages de chacune de ces structures, nous avons posé des questions à René Déquier, directeur général adjoint responsable de programmation et services aux élèves de la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM). Il est également porteur du dossier de la petite enfance pour la DSFM.

Les centres de la petite enfance et de la famille (CPEF)

Les CPEF Centres de la petite enfance et de la famille accueillent les enfants de 0 à 6 ans et leur famille. La Division scolaire franco-manitobaine compte 16 CPEF dans ses écoles.

Selon M. Déquier, l’idée du CPEFCentres de la petite enfance et de la famille est de donner aux parents des ressources afin qu'ils puissent mieux accompagner leur enfant.

La programmation et les services offerts dans les CPEFCentres de la petite enfance et de la famille englobent des programmes de littéracie, des programmes culturels et de loisirs, des ressources éducatives sur la santé, la nutrition, la formation et la sensibilisation des parents.

Le parent ne laisse pas l’enfant au CPEF, précise M. Déquier. Tout au long des activités de la journée, l’enfant doit être accompagné par son père, sa mère, ses grands-parents ou un proche.

Cette approche renforce le lien entre la famille et l’enfant tout en favorisant le réseautage entre parents, d’après M. Déquier. C’est très important pour l’enfant de voir son parent participer à des activités , dit-il.

Les CPEF sont gérés par la Coalition francophone de la petite enfance du Manitoba, qui est un partenariat entre la Fédération des parents du Manitoba, la Division scolaire franco-manitobaine et la Société de la francophonie manitobaine.

Photo : La Coalition francophone de la petite enfance du Manitoba

Les garderies

Les centres d’apprentissage et de soin, ou garderies, sont des organismes indépendants gérés par un conseil d’administration et une direction distincte. Les garderies accueillent les enfants en bas âge et les enfants d’âge préscolaire à temps plein, ainsi que ceux d’âge scolaire après l'école.

Ces établissements offrent des programmes axés sur le jeu et rendent des comptes à la province, selon cette dernière. Leur objectif est de permettre aux enfants d'acquérir des compétences sociales, affectives, physiques et cognitives comme la communication, la coopération, la compréhension des rapports de cause à effet, la maîtrise de soi, la coordination, la prédiction et bien d’autres.

Leur particularité réside dans le fait que les parents déposent les enfants et vont au travail , dit M. Déquier.

Au Manitoba, deux types de programmes de garderie autorisés s’offrent aux enfants : les garderies et les garderies à domicile.

Il y a 19 Centres d’apprentissage et de soin francophones dans les écoles de la DSFM Division scolaire franco-manitobaine de la province.

La prématernelle

La prématernelle est un programme éducatif conçu pour les enfants de 3 et 4 ans. Elle peut être à temps plein ou à temps partiel.

La DSFM gère un projet pilote de cinq prématernelles à temps plein à l’École/Collège régional Gabrielle-Roy, à l’École Jours de Plaine, à l’École communautaire Saint-Georges, à l’École Saint-Lazare et à l’École communautaire Gilbert-Rosset.

Selon René Déquier, ces communautés ont été choisies, en premier lieu, car les enfants qui y vivent avaient un très haut niveau de besoin de francisation et avaient très peu de services en petite enfance .

Dans chacune des prématernelles à temps plein de la DSFMDivision scolaire franco-manitobaine , explique René Déquier, une enseignante et une éducatrice travaillent à élaborer une programmation qui vise à développer les capacités linguistiques, intellectuelles, affectives, sociales, morales et physiques des tout-petits.

La DSFM met plus l’accent sur le développement langagier parce qu’on voit un lien entre le développement langagier et la réussite scolaire dans toutes les autres matières , précise M. Déquier.

Outre le développement des compétences, les prématernelles à temps plein créent un environnement qui permet aux enfants de vivre au même rythme que les élèves de la maternelle, selon René Déquier. Ces enfants doivent être à l’école dès 9 heures, explique-t-il. L’autobus les ramasse comme les autres jeunes et les ramène en fin de journée.

Pour être admissible à ces prématernelles, l’enfant doit être âgé de 4 ans et vivre dans la zone de cette communauté .

M. Déquier ajoute que certaines garderies francophones de la province offrent des programmes de prématernelle à temps partiel.

La prématernelle est un programme éducatif conçu pour les enfants de 3 et 4 ans. Photo : Radio-Canada

La maternelle

Selon René Déquier, depuis plusieurs années, les écoles de la DSFMDivision scolaire franco-manitobaine se différencient des autres divisions scolaires au Manitoba en proposant une programmation à temps plein dès la maternelle.

La maternelle à temps plein vise à faciliter l’entrée à l’école afin que l’enfant soit dans les meilleures conditions durant ses premières années d’apprentissage.

Le programme d’enseignement de maternelle à temps plein mis sur pied par le ministère de l’Éducation est le même que celui des maternelles à mi-temps.

Dans les 34 classes de maternelle de la DSFMDivision scolaire franco-manitobaine , l’enfant est à l’école toute la journée scolaire.

Selon la DSFM, cet environnement lui permet de s’épanouir en français et d’approfondir les concepts d’apprentissage dans un climat détendu où le jeu a sa place.

Pour être admissible dans les prématernelles de la DSFMDivision scolaire franco-manitobaine , M. Déquier explique que l’enfant doit être âgé de 5 ans et être un ayant droit.

Les maternelles à temps partiel au Manitoba sont davantage offertes dans les écoles anglophones, dit M. Déquier.