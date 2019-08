Le recrutement, toujours un casse-tête pour les commissions scolaires de la région

À la Commission scolaire du Lac-Témiscamingue, un poste de professeur n'a pas été pourvu, alors que 11 personnes non légalement qualifiées ont été embauchées. Le défi était de taille, puisque la commission scolaire devait pourvoir une cinquantaine de postes.

À la Commission scolaire Harricana, quatre postes d'enseignant à temps partiel n'ont pas été pourvus et on a procédé à l'embauche de 18 enseignants non légalement qualifiés. La Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois (CSOB) est toujours à la recherche de personnes pour des postes de soutien.

Peu de suppléants

Tous les postes ont été pourvus à la commission scolaire du Lac-Abitibi. Par contre, la liste de rappel est vide. Nous devrons faire appel à des suppléants non qualifiés , a précisé par courriel la directrice générale de la CSLA, Isabelle Godbout.

Même son de cloche du côté de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda. Je vous dirais peut-être que 98% de notre effectif est en place, précise le directeur général de la CSRN, Yves Bédard. Vous savez, une année scolaire c'est comme ça, c'est des congés maternité, c'est des accidents, c'est des maladies. C'est au cours de l'année que le défi va arriver.

La directrice du service des ressources humaines à la CSOB, Isabelle Bergeron, fait le même constat que ses collègues. Nos listes [de remplaçants] s'épurent rapidement, effectivement c'est préoccupant , fait-elle savoir.

Nouvelles stratégies

Plusieurs initiatives ont émergé récemment pour faire face à la crise, dont la création du Groupe régional d'acteurs pour la valorisation des enseignants (GRAVE). Les membres du groupe planchent actuellement sur un plan d'action, rapporte Isabelle Bergeron.

L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue collabore aussi avec les commissions scolaires afin de combler ses besoins de main-d'œuvre. Un groupe de 25 étudiantes accepteront des contrats de suppléance tout en poursuivant leurs études.

L'université donne des cours du baccalauréat dans nos locaux de La Sarre, et nous donnons des conditions facilitantes à ces personnes pour les aider à poursuivre leurs études à temps partiel tout en faisant de la suppléance dans nos écoles , a précisé par courriel Mme Godbout de la CRHA.