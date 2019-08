Le requin de Saint Andrews devient célèbre et attire les touristes

Johanne Carney est résidente de la municipalité de Saint Andrews, près de laquelle a été aperçu, la fin de semaine dernière, le requin dévorant un phoque sous les yeux de touristes à bord d'un bateau de croisière.

Des gens se sont déplacés sur le quai de Saint-Andrews afin de voir le requin devenu viral sur Internet. Photo : Radio-Canada

Elle raconte que depuis l'événement, les gens conduisent jusqu'à Saint Andrews dans l'espoir de voir, dans la baie de Passamaquody voisine, ce géant des océans.

On ignore encore de quelle espère de requin il s'agit. Cependant, un biologiste de l’Université du Nouveau-Brunswick, Steven Turnbull, croit qu’il pourrait bien s’agir d’un grand requin blanc en raison de sa taille.

Propriétaire d'une boutique près du quai de Saint Andrews, Johanne Carney affirme que le requin vu la fin de semaine dernière est sur toutes les lèvres. Photo : Radio-Canada

Tout le monde parle de ça , souligne Mme Carney, propriétaire d'une boutique de souvenirs. Ils aiment beaucoup le requin, c'est excitant, tout le monde parle de ça dans les cafés.

Genny Simard aussi affirme aussi que tout le monde lui parle de requins depuis que la vidéo - et une autre qui montre également une attaque de requin sur un phoque, plus tôt ce mois-ci - ont été mises en ligne.

La biologiste est heureuse de voir autant de gens s'intéresser à cet animal marin.

La biologiste espère un jour avoir la chance d'apercevoir un spectacle du genre en mer. Photo : Radio-Canada

Non seulement les gens qui demeurent ici, mais aussi les visiteurs, quand ils rentrent dans nos entreprises, dans nos boutiques, c'est la première chose dont ils parlent, alors ça fait beaucoup jaser en effet , dit Mme Simard.

Radio-Canada a même rencontré des vacanciers du Québec qui ont décidé de faire un détour à Saint Andrews après avoir vu la vidéo circuler.

En fait moi j'ai vu la vidéo et j'ai décidé de venir ici avant de repartir pour Québec. On s'est dit, on essaye, on va aller voir , a déclaré un père de famille que nous avons croisé.

Mais les chances de revoir un tel spectacle sont plutôt faibles. Les chercheurs estiment qu'il est déjà exceptionnel de voir un requin blanc, encore plus de le voir s'attaquer à une proie.

La biologiste Genny Simard n'a pas eu la chance d'en apercevoir lors de ses sorties en mer, mais elle ose croire qu'un jour elle sera au bon endroit, au bon moment.

Moi, personnellement, j'ai toujours raté les expéditions où ils voyaient le requin blanc, mais je reste les doigts croisés , dit-elle.

Ils sont des dizaines a avoir tenté d'apercevoir le requin, jeudi. Photo : Radio-Canada

Malgré la foule qui s'est déplacée pour venir le voir, le requin de samedi dernier ne s'est pas montré le bout du nez mercredi. Les nombreux touristes sortis en mer ont toutefois bien aimé leur excursion.

Avec les informations de Sophie Desautels