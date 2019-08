D’emblée, le directeur général et artistique le confirme : le site est plus grand que l’agora et on n’a refusé personne . Bruno Gagnon estime que le public était au rendez-vous et que les applaudissements sont venus encourager les artistes lors de chaque représentation.

Il y avait au total 3000 places sur le site, avec une possibilité d'asseoir 2000 personnes.

Les acrobaties sont variées lors du spectacle. Sauts en BMX, artistes qui jouent avec le feu, funambule... tout y est. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Le metteur en scène du spectacle, Martin Genest, souligne de son côté qu’il n’y a eu aucune annulation, malgré quelques soirs de pluie.

Il juge le succès du spectacle notamment par le fait que les artistes ont encore le sourire aux lèvres avant la performance, même après de nombreuses représentations cet été.

Martin Genest indique que le public aussi a exprimé son enthousiasme et son appréciation lors des spectacles.

À lire aussi : Levée de boucliers contre le départ de FLIP Fabrique du Vieux-Port

Pour Bruno Gagnon, il est clair que FLIP Fabrique souhaite reprendre l’expérience. On a le logo de la Ville tatoué sur le cœur, c’est certain que ça serait "pour toujours" si c’est possible.

Pas trop de blessures

Martin Genest indique que les blessures n'ont pas été nombreuses. Ils ont dû remplacer un artisan du BMX durant quelques représentations. Il est aussi arrivé que le funambule ne soit pas en mesure de faire son numéro. Dans ce temps, il n'est pas remplacé.

Ne cherchez pas de fil pour retenir le funambule en cas de chute... il n'y en a pas. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Il admet que l'aspect sécurité est un des grands défis dans le monde du cirque. Pour Féria, l'attraction, à titre d'exemple, le funambule n'est pas attaché. C'est le choix de l'artiste. Il ne veut pas être attaché, ça fait partie de l'éthique de la performance , explique Martin Genest.

Pour son numéro, le funambule est à une hauteur de 12 m et parcourt une distance de 76 m sur son fil. Il fait son numéro même quand il pleut, mais il ne fait pas toutes les acrobaties , précise-t-il.

Des surprises pour célébrer la millième

La représentation de jeudi soir de Féria, l’attraction marque la millième représentation de FLIP Fabrique, depuis les débuts de cette équipe née à Québec, mais qui a visité de nombreux pays.

Depuis le premier spectacle, Attrape-moi, on a aussi visité 22 pays, une centaine de villes , affirme Bruno Gagnon. Il dit que FLIP Fabrique est fier de faire connaître le cirque dans des endroits où c’est peu connu. Il est fier de savoir que des villes en redemandent.

Pour célébrer ce moment important, FLIP Fabrique réserve quelques surprises aux spectateurs de la représentation de jeudi soir.

Féria, l'attraction est présenté jusqu'au 1er septembre. De 2015 à 2018, FLIP Fabrique effectuait ses représentations d'été à l'agora du Vieux-Port.

De son côté, la Ville de Québec, qui a investi 2 millions de dollars dans cette production et dans sa diffusion, fera un bilan de ce nouveau spectacle prochainement.

Il y a de beaucoup actions lors des spectacles de FLIP Fabrique à la place Jean-Béliveau d'une durée de 55 minutes. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Avec les informations de Valérie Cloutier